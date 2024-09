Shakira reveló la portada y fecha del lanzamiento de “Soltera”, su próximo sencillo

Shakira confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo sencillo, "Soltera", el primero luego del lanzamiento de 'Las mujeres ya no lloran' - crédito World Red Eye/EFE

Shakira causó sensación durante la semana luego de que se difundiera el video de un supuesto fan que intentaba grabar desde una posición indebida, algo de lo que la barranquillera se percató y motivó que abandonara la discoteca en la que se encontraba, una de las más exclusivas de Miami y en la que se encontraba acompañada de celebridades del calibre de Danna Paola, Anitta, Winnie Harlow y Lele Pons.

Aunque el hecho causó repudió en redes sociales, horas más tarde un comunicado aclaró que no se trataba de un fan sino de un miembro de su equipo, dejando en evidencia que se trató de una indicación a dicha persona para que no la grabara en esa posición, más que de un gesto de indignación de su parte.

Todo esto tuvo lugar en el previo al estreno de Soltera, que será su próximo sencillo y el primero desde la publicación de Las mujeres ya no lloran, en marzo de 2024, y que dará inicio en noviembre con una serie de fechas en Estados Unidos y Canadá, a las que se espera que se anuncien más presentaciones en el resto del mundo.

En las últimas horas la colombiana dio a conocer más detalles del estreno de Soltera, anunciando que se lanzará en todas las plataformas digitales el próximo miércoles 25 de septiembre.

En las cuentas oficiales de Shakira se publicó también la portada del sencillo, en el que se observa a la colombiana bailando con Danna Paola, Anitta, y Lele Pons, mientras al fondo la imagen se hace más borrosa y evoca la intensidad de la fiesta en la que se encuentran en el momento.

Parte de la letra ya se difundió en el adelanto que puso a circular la colombiana desde sus cuentas oficiales, y en ella se refleja la temática de empoderamiento y libertad que predomina en sus composiciones, particularmente desde el final de su separación del exfutbolista Gerard Piqué en 2022. “Estoy suelta ya, ya puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera, yo me prendí con un solo coctel”, dice parte de la letra.

Cabe recordar que, en agosto pasado, Shakira reveló en su cuenta de X que estaba de vuelta en el estudio de grabación acompañado de Alexander Castillo, más conocido bajo su nombre artístico de AC, con el que ya tuvo la oportunidad de trabajar durante las sesiones de grabación de El Dorado, en 2017, además de ser el responsable de producir el apartado musical del espectáculo de la barranquillera en el Super Bowl de 2020, que realizó acompañada de Jennifer Lopez.

AC también estuvo presente en una sesión de grabación que tuvo Shakira en Londres en 2023, y pese a que todavía no se ha confirmado que él sea el encargado de la consola para este sencillo, todo indica que se trataría de un tema que no entró en Las mujeres ya no lloran y que solo hasta ahora pudo completarse para su lanzamiento oficial.

Shakira obtuvo nominación a los Latin Grammy 2024

Con el éxito en plataformas digitales de Las mujeres ya no lloran, no cabían dudas de que Shakira estaría nuevamente entre la lista de nominados a la gala que premia lo más destacado de la música latina en el Kaseya Center de Miami.

La barranquillera recibió nominación a Mejor canción del año por Entre Paréntesis, su colaboración con Grupo Frontera, otra al Álbum del Año por Las mujeres ya no lloran, y otra a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por el remix que hizo el neerlandés Tiësto a Bzrp Music Sessions, Vol. 53, el tema en el que la colombiana colaboró con Bizarrap.