Jessi Uribe se fue contra Yina Calderón por sus opiniones polémicas: “No tiene nada bueno para decir”

Jessi Uribe, el afamado cantante colombiano de música popular, generó un gran revuelo en las redes sociales tras una entrevista reciente en un programa radial, en el que abordó diversos temas, incluyendo su carrera musical y la contaminación en las redes sociales.

Durante la charla, el cantante expresó su preocupación por el odio que su esposa, la también cantante Paola Jara, ha recibido en línea debido a la polémica que rodeó el inicio de su relación. En la entrevista con Tropicana, el artista originario de Bucaramanga, mencionó que preferiría ser él quien reciba todos los comentarios negativos en lugar de su pareja.

“Las redes sociales son un demonio, y eso es imposible, a mi que me hagan lo que sea y me digan lo que sea. Yo gracias a Dios, tengo una fuerza para eso. A mí me dicen lo que sea en redes sociales y no me afecta, me afecta si es un colega”, afirmó el músico. Uribe, conocido por su éxito Como si nada, explicó que su relación con Jara comenzó de manera diferente a lo que muchos creen. “La verdad es que yo me enamoré y me fui… esa es la verdad. ¿Qué hubo en parte de ella? No, ella se separó porque no estaba bien”, afirmó el cantante. Uribe admitió que fue él quien inició los coqueteos hacia Jara, confesando que le fue infiel a su exesposa, Sandra Barrios, pero solo de pensamiento.

El músico detalló que, aunque sentía atracción por Jara y tenía intenciones de estar con ella, no hubo infidelidad física. “Lo acepto, yo he sido coqueto y me gustaba (…) Yo me enamoré y me fui, ella no fue infiel, yo sí fui infiel de pensamiento, para qué lo niego, yo sí fui infiel de pensamiento. Yo tenía las intenciones y quería irme”, aseguró.

Uribe también se refirió al polémico video que compartió su exesposa en medio del escándalo, donde acusaba de infieles a los cantantes. Según Uribe, Barrios habría hecho el video con rabia y no se sentiría orgullosa de ello. “Yo creo que ella no se siente orgullosa de eso (…) yo creo que fue con rabia y con justa causa también porque no todos asimilan el dolor de la misma forma”, comentó.

A pesar de las críticas y cuestionamientos que han enfrentado, Uribe destacó que las adversidades han fortalecido su relación con Jara. “Pese a todo, yo creo que son momentos que pasaron y las cosas que tenían que pasar así, nos dio más fortaleza a Pao y a mí”, indicó.

Otro de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando el intérprete de Dulce pecado se refirió a Yina Calderón, una empresaria y figura pública conocida por sus polémicas declaraciones en redes sociales. Uribe criticó duramente a la controversial creadora de contenido y a otras personas que, según él, solo se dedican a atacar y hablar groserías.

“Esas muchachas que salen a hablar, ¿Qué comentario bueno espera uno en la vida? Ay, ni sé cómo se llama la muchacha esa, es que habla que hace pódcast… esta… esa Yina cosa, son demonios, no tienen nada bueno para decir en la vida, viven atacando, hablando groserías, yo no me desgasto un minuto en seguir a una muchacha de esas. Si la conozco es porque en las entrevistas me preguntan ‘dijo esto, esto y esto’, yo ni la he visto en mi vida a esa muchacha”, expresó Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, conocido en la industria musical como Jessi Uribe.

El cantante de 37 años también aprovechó el espacio para hablar sobre su deseo de rodearse de personas positivas y mencionó que, si fuera por él, no tendría redes sociales. Esta declaración deja en claro su postura crítica hacia el ambiente tóxico que, según él, prevalece en estas plataformas.