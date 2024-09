Petro le sacó los ‘trapitos al sol’ a senador que lo critica por no madrugar: “Da lo mismo Uribe o Turbay, eran la misma vaina”

La disputa entre Petro y Uribe Turbay sobre la puntualidad laboral se convirtió en una discusión más amplia sobre la injusticia social y las condiciones de trabajo en Colombia, según el presidente - crédito Jesús Aviles/Infobae

En un nuevo capítulo de la ya tensa confrontación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el senador Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático, la discusión sobre la puntualidad laboral del mandatario volvió a ocupar el centro del escenario político. La controversia, que inicialmente surgió por cuestionamientos sobre los horarios de trabajo del jefe de Estado, se transformó en un debate más profundo sobre las condiciones laborales y la pobreza en el país.

El 26 de agosto, Miguel Uribe Turbay, conocido por su crítica constante hacia las políticas del presidente, utilizó su cuenta en X para lanzar un mensaje acompañado de un video. En él, el senador exaltaba la cultura colombiana de madrugar para trabajar, una tradición profundamente arraigada en el país, y cuestionaba la falta de ejemplaridad de Petro en este sentido.

El video mostraba la rutina diaria de un colombiano típico, que inicia su jornada laboral desde las primeras horas de la mañana, y concluía con la crítica de Uribe Turbay: “Un país que trabaja así, no merece un presidente que no lo hace”, sugiriendo una desconexión entre el presidente y la realidad cotidiana de millones de colombianos.

Miguel Uribe Turbay reabrió la controversia sobre la puntualidad del presidente Petro - crédito @MiguelUribeT/X

Pero, esta crítica no era nueva, ya que, durante la instalación de la tercera legislatura del Congreso el 20 de julio de 2024, Uribe Turbay lanzó una dura pulla al mandatario, afirmando que “Petro en el Congreso vino a hablar de sueños y fantasías, pues, claro, supongo que pasa más tiempo durmiendo que gobernando”. Estas declaraciones no solo reflejaron un ataque a la gestión presidencial, sino que intentaron vincular la figura de Petro a una imagen de desinterés y falta de compromiso con las responsabilidades del cargo.

Sin embargo, el presidente Petro, fiel a su estilo directo y confrontacional, aprovechó su discurso público el 19 de septiembre para responder a las críticas de manera contundente. La intervención se registró en medio de una manifestación en la plaza de Bolívar, convocada para respaldar las reformas del Gobierno, especialmente la reforma pensional. Frente a miles de simpatizantes, el mandatario no solo desestimó las acusaciones sobre su falta de puntualidad, sino que dio un giro al debate, enfocándolo en una crítica estructural hacia las condiciones laborales de los trabajadores colombianos.

En su discurso, Petro argumentó que el hecho de madrugar no necesariamente refleja un valor positivo, sino que en muchos casos es una manifestación de las profundas desigualdades y la pobreza en el país. Según el presidente, la creencia de que trabajar largas jornadas es sinónimo de éxito o progreso es una “equivocación garrafal” que perpetúa un sistema injusto. Petro sostuvo que la cultura del trabajo excesivo es un síntoma de explotación laboral más que una virtud.

El presidente Petro utilizó un discurso en la plaza de Bolívar para desafiar las críticas de Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia de la República/YouTube

“Un senador mostraba un video donde veía asombrado cómo una señora sale a trabajar a las 4 o 5 de la mañana. Y decía: ‘Si el presidente lo hiciera...’. Pues esa no es una demostración de una buena sociedad, sino de cómo han llevado al pueblo trabajador a la esclavitud en Colombia”, señaló el mandatario.

“Pero él asombrado, el senador uribista, Uribe, que ya no me acuerdo del orden de las palabras, pero es que el orden de los factores no altera producto, da lo mismo Uribe o Turbay, eran la misma vaina, echaban el mismo rejo a los trabajadores y metían en la cárcel a los jóvenes, igualito”, dijo el mandatario en su crítica.

Para Petro, el hecho de que muchas personas deban empezar su jornada en la madrugada, enfrentar largas horas de transporte y trabajar hasta altas horas de la noche no es un reflejo de prosperidad, sino una evidencia de las profundas desigualdades sociales que afectan a gran parte de la población.

Gustavo Petro contraatacó a Miguel Uribe Turbay, transformando un debate sobre puntualidad en una crítica al sistema que perpetúa la desigualdad - crédito Joel González/Presidencia

El presidente también aprovechó para comparar el sistema laboral colombiano con formas de esclavitud moderna. “Esa es la pobreza de Colombia”, afirmó Petro, refiriéndose a la falta de dignidad y de momentos de disfrute para las familias trabajadoras. En su visión, una sociedad que obliga a sus ciudadanos a trabajar bajo condiciones tan adversas no es una sociedad exitosa, sino una que perpetúa la pobreza y limita la posibilidad de una vida digna.

Para el mandatario, la discusión no se trata simplemente de madrugar o no, sino de qué tipo de vida y bienestar están garantizados para los ciudadanos. Petro aboga por un modelo de trabajo que permita a las personas no solo subsistir, sino tener tiempo para disfrutar de la vida en familia, el ocio y el descanso, elementos que, según él, son fundamentales para una sociedad más justa.