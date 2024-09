Así fue la carrera de la ‘Gorda Fabiola’ en la televisión, el cine y el teatro en Colombia: mucho más que comedia

La 'Gorda Fabiola' dejó huella en la televisión nacional con su particular estilo de hacer humor - crédito @gorditafabiola/Instagram

Fabiola Posada, reconocida humorista de Sábados Felices, falleció a sus 61 años en Bogotá, enlutando al mundo del entretenimiento nacional con la repentina noticia. Sin embargo, su carrera dejó huella en la televisión, el cine, el teatro e incluso la política, pues intentó ser congresista de Colombia.

Pese a su carisma y dulzura, la carrera de la ‘Gorda Fabiola’ se vio marcada por las controversias y polémicas que generaron algunos hechos de la vida personal de la humorista, como sus frecuentes ingresos al quirófano, su rol como empresaria, su salto al cine y su fallida pretensión de ser represéntate a la Cámara por Bogotá.

La comunicadora social de profesión debe el salto a las pantallas a esa particularidad que la hizo famosa, ser de talla grande, pues fue cuando necesitaron una extra ‘gorda’ que ella cautivó, porque además hacía humor. Sin embargo, en sus últimos años luchó contra esa singularidad, pues por su salud intentó perder peso sometiéndose a varios procesamientos quirúrgicos.

“Cuando entré, hice la extra, me pidieron el teléfono y me siguieron llamando a la siguiente semana y a la siguiente, hasta que un día Jacqueline Enríquez renunció al programa, y me llamó Alfonso Lizarazo y me dijo voy a ensayarla a usted. Lizarazo tenía un ojo clínico para saber dónde había humor. Un defecto físico se convirtió en la fortaleza más grande a la hora de hacer humor; por eso él tenía un flaco, un feo, un mocho, un rabioso, un calvo, tenía la flaca, la bonita, la Boba Pía y al irse ella, entró la gorda, él mismo me puso el nombre de la Gorda Fabiola.”, compartió la comediante con el diario La Opinión.

En Sábados felices, Posada estuvo entre los años 1987-1995, 1998- 2024 tiempo en los que con su vida y situaciones cotidiana hicieron parte de los chsites que contaba, sin embargo, también incursionó en la actuación demostrando su versatilidad en producciones como N.N y posteriormente con participaciones más amplias en Yo amo a paquita Gallego, Casados con hijos y Juegos prohibidos.

El tema de la actuación a Fabiola le gustó tanto que buscó la forma de saltar al séptimo arte en donde produjo algunas películas aportando a la industria del cine nacional.

Protagonizó comedias recordadas comedias como Muertos de susto (2007), Se nos armó la gorda (2015), ¿En dónde están los ladrones? (2017) y Si saben cómo me pongo, ¿pa’ qué me invitan? (2018) conquistando la pantalla grande con su humor.

¿Por qué fue famosa la ‘Gorda’ Fabiola?

La comediante nacida el 18 de septiembre de 1963 en la ciudad de Santa Marta y cuyo nombre real era Fabiola Emilia Posada Pinedo se ganó un lugar en el mundo del entretenimiento nacional luego de romper con todos los paradigmas ya que demostró que el físico no era lo principal para ganarse al público sino que con su estilo y talento también se podía. Ella fue un referente de aceptación personal y de lucha contra los complejos, demostrando que el humor es una herramienta poderosa para superar las dificultades. Fue considerada tanto por sus colegas como por sus fanáticos como un ser auténtico, palabra que la definió a lo largo de su carrera.

El aporte y legado de la comediante no se quedó solo en las pantallas. También tuvo una destacada carrera en el teatro, a donde llevó shows de stand up comedy además de algunas obras entre las que destacaron: Sexo con mentiras y videos, Sin peros en la lengua y Hasta que tu muerte nos separe. Su humor directo y desinhibido rompió con estereotipos sobre la imagen corporal y la comedia femenina, convirtiéndola en una pionera en el entretenimiento colombiano.

La carrera de Fabiola también cruzó fronteras, pues en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Panamá, Caracas, Nueva York, Miami y Washington D. C. contó con numerosas giras en las que también sacó carcajadas.

En las redes sociales también muy activa compartiendo contenido y mostrando cómo fue su cambio físico, pues allí confesó que era una mujer vanidosa, razón por la que aún poniendo en riesgo su vida se intervino un par de veces su rostro así como también un par de liposucciones.