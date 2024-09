Claudia Bahamón les “jaló” las orejas a los participantes de ‘MasterChef Celebrity’

La competencia sigue avanzando y se torna más intensa con el pasar de cada capítulo - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas por los televidentes colombianos, que noche a noche ven a la huilense en las pantallas de sus televisores. El carisma que tiene con cada uno de los participantes, la conexión que genera con el público y el profesionalismo con el que asume su rol en MasterChef Celebrity la hicieron llegar al corazón de la audiencia.

Sin embargo, el carácter, a la hora de pararse al frente de las estaciones de cocina y entregar las instrucciones para los retos, también llevaron a que en una que otra oportunidad deba jalarles las orejas a las celebridades. En esta ocasión, la modelo debió dejarles un mensaje tanto inspirador como de motivación, debido a los constantes desencuentros entre los participantes que quieren llegar a la final del reality de cocina del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cony Camelo nuevamente mostró su descontento al tener que trabajar con Franko Bonilla en 'MasterChef Celebrity', esta vez por decisión de Ilenia Antonini - crédito cortesía Canal RCN

Esto se presentó al finalizar el reto del martes 17 de septiembre, en el que se sortearon unos pines de inmunidad como delantales negros. Esto dejó a algunos participantes preocupados por el rumbo que estaría tomando la competencia, teniendo en cuenta que con el pasar de los días se fortalecen los lazos de amistad, lo que despierta sentimientos en quienes pasan a reto de eliminación.

Según el video que replicó la cuenta de Instagram del programa, Bahamón debió hacer un llamado de atención a los participantes para que no se tomen las cosas personales en la competencia. Al final, se puede ver que la actriz y comediante Vicky Berrío y la exatleta Caterine Ibargüen salen preocupadas y hablando de la situación, por lo que algunos internautas afirmaron que el mensaje habría sido para ellas.

Vicky Berrio no soportó duras críticas en 'Masterchef Celebrity' y se puso a llorar - crédito cortesía Canal RCN

“Cocineros, hoy ha sido un reto donde ustedes han demostrado realmente que están aquí por algo. Por buenos cocineros, han hecho bien las cosas, el jurado se los dijo hace unos minutos: ‘lo hicieron todos muy bien’ … Hace parte del juego el pin de inmunidad, los delantales negros que tienen que sortearse para llegar algún día a conocer a nuestro MasterChef Celebrity 2024, así que no se desanimen, lo único que tienen que hacer es seguir haciendo lo que ya saben hacer”, puntualizó la presentadora.

Los comentarios entre los seguidores del programa de cocina no tardaron en aparecer, por lo que algunos rápidamente reaccionaron con mensajes como: “Juego o no, igual te afecta, por lo que es inevitable no tomárselo personal”; “se prestan esas reglas para rencillas e incomodidades que terminan por fragmentar el grupo”; “qué tal que les hubiera tocado en la temporada de Marbelle y Carla, se mueren”, entre otros.

A Vicky Berrío le rompieron el corazón en ‘MasterChef Celebrity’

En uno de los retos por parejas, Vicky Berrío debió participar en dupla junto a la actriz Ilenia Antonini, con quien se acopló bastante bien en la competencia de cocina. Al pasar al frente de los jurados, la comediante no aguantó la presión y rompió en llanto por las críticas que recibió de su preparación.

“Muy desbalanceado el plato. Un pico de sal altísimo porque la salsa es de queso. Entonces, no anda muy bien. Y el pollo, siendo lo principal del reto, se pierde un poco en el relleno. No siento que es el mejor plato y a mí, en lo personal, hacer un ravioli en forma de corazón no me parece que le suma o es lo más bonito”, explicó el chef Nicolás de Zubiría.

Vicky Berrio e Ilenia Antonini no cumplieron las expectativas con postre que presentaron en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

La estocada final corrió por cuenta del chef Jorge Rausch al finalizar la evaluación con su punto de vista y también discrepar con la forma de corazón que le dieron a los ingredientes del plato.

“Les respeto y me gusta que se vayan por algo tan distinto… Este tipo de cosas como un ravioli de corazón que sea rojo y todo eso, si no es absolutamente perfecto, se ve casi como de niño chiquito… Pero no es una mala idea, no se vayan tristes”, argumentó Rausch, lo que detonó el llanto en Vicky debido a que no soportó haberlos defraudado a todos.