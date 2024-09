“Si tiene necesidad, trabaje”: el mensaje con el que comerciante en Medellín expuso a ladrona de la tercera edad

Aunque a su manera, decidió tomar justicia por mano propia, antes de que las autoridades se la llevaran a la estación - crédito @OscuraColombia / X

Ni a golpes, ni incinerando sus pertenencias. Una comerciante, víctima de la delincuencia en Medellín, decidió ejercer justicia por mano propia de otra manera, luego de que una mujer de la tercera edad ingresara en su negocio e intentara llevarse varias prendas a escondidas.

Apegándose a la Ley, tras descubrirla robando, decidió retenerla y, cuando las autoridades se presentaron para conducirla a la estación, sacó su teléfono y grabó un video en el que le dio una lección, a punta de reflexiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La voy a grabar y la voy a compartir en redes sociales para que no le queden ganas de volver a robar en el centro de Medellín, porque todos somos comerciantes, honestos y humildes. Pero millonarios no somos, entonces, si usted también tiene sus necesidades de todos los días, trabaje. Ojalá la reconozcan y no la dejen entrar a ningún almacén ya”.