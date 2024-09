Ladronas que fueron atrapadas en supermercado en Cartagena tuvieron que hacer sentadillas

A una de las capturadas se le vio notablemente afectada por el castigo - crédito @ahorainnews / TikTok

El robo a un supermercado de la cadena tiendas D1 en Cartagena terminó de la peor manera para dos mujeres a las que uno de los trabajadores del lugar habría atrapado infraganti.

Lejos de llamar a las autoridades tan pronto como las encontró camuflando algunos de los artículos del supermercado entre su ropa, decidió ejercer justicia por mano propia, aunque no golpeándolas ni quemando sus pertenencias, como suele ocurrir en comunidades víctimas de la delincuencia.

Una de las capturadas estalló en llanto durante la filmación del video - crédito @ahorainnews / TikTok

Su castigo fue obligarlas a realizar sentadillas hasta el cansancio, mientras repetían: “No voy a agarrar más na’ en el D1″, para luego compartir la pieza en redes sociales, donde no todos se mostraron de acuerdo.

Mientras que algunos sugirieron que era un castigo ejemplar y las obligaría a dejar de robar, otros señalaron que parecían necesitar la comida de manera urgente y resultaron humilladas, peor que cualquier otro criminal:

“El guarda de seguridad de ese D1 era antes instructor en un gimnasio jajaja”, “Eso está prohibido, por si no lo saben”, “Por más grave que sea un delito, no comparto la humillación como castigo2, “Delito menor, castigo menor. Dejen de quejarse”, “Mi tía, quién la mando pal D1 si yo le dije que fuera al Ara”, “Ambas conductas son reprochables, nada justifica ni lo uno ni lo otro. Punto”, “Seguro pensaron que como el almacén se llama D1 las cosas eran para ellas”, “Si no tengo, voy pidiendo o toco puertas, pero la solución nunca será robar”.

Presunto ladrón que se vistió como si fuera para el gimnasio se mantuvo en que había olvidado pagar lo que llevaba en su maleta

Fueron las empleadas del lugar quienes tomaron la decisión de exhibir el caso en redes - crédito @OscuraColombia / X

Un hombre, disfrazado como si hubiera salido del gimnasio, fue sorprendido intentando robar en un supermercado de la cadena Tiendas D1 en Barranquilla. Según informaron las trabajadoras del local, el sospechoso fue captado a través de las cámaras de seguridad mientras ocultaba productos en su maleta de gimnasio tras pagar solo por algunos artículos menores.

El individuo, que había abonado por unas toallas de cocina y un paquete de arena para gato, escondió en su bolso varios productos refrigerados, incluyendo un paquete de salchichas, queso y jamón. Una de las empleadas, tras notar su comportamiento sospechoso, le pidió abrir su bolso. “Le estaban haciendo seguimiento con las cámaras de seguridad”, explicó la cuenta de denuncias ciudadanas Colombia Oscura.

El señalado escondió los productos que no había cancelado en su maleta de gimnasio - crédito @OscuraColombia / X

En el video viral, difundido en redes sociales como X (antes Twitter), se observa el momento en que una de las cajeras le solicita al hombre abrir su maleta. A pesar de mostrarse nervioso, el sospechoso cumplió con la instrucción. Dentro del bolso, como sospechaban, se encontraban varios productos que no había pagado. “Se me olvidó pagarlos”, se le escucha decir, mientras la cajera le reprocha: “No se te olvidó y tú sabes. Yo te tengo grabado desde allá atrás, aquí hay vigilancia y no es la primera vez que vienes”. El incidente rápidamente se hizo viral, generando comentarios y reacciones sobre el modus operandi del ladrón.

Estos son los diez productos más robados de los supermercados en Colombia

Durante el último trimestre de 2023, Fenalco presentó en Cartagena los resultados del Censo Nacional de Mermas, realizado por We Team y Sensormatic, revelando que el robo en supermercados y almacenes en Colombia generó pérdidas de $135.000 millones, lo que representa el 17,94% de la merma operativa desconocida.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que estos robos afectan gravemente el margen bruto de ventas, que es del 5%, ya que el hurto alcanza cerca del 3% del total de ventas. Este escenario ha obligado a los comerciantes a elevar los gastos en seguridad y ajustar los precios.

El informe reporta un promedio anual de 42.000 casos de robos al comercio, de los cuales el 95% son perpetrados por personas externas. El 5% restante es cometido por empleados vinculados a la operación comercial. La mayoría de los robos están motivados por el lucro, y se ha registrado un aumento del 47% en los asaltos a mano armada.

Entre las nuevas modalidades de hurto detectadas, se destacan el fraude en puntos de venta y fraude electrónico. Los casos de devoluciones ficticias crecieron un 13% en 2022, mientras que el fraude con tarjetas de crédito subió un 14% y el fraude virtual un 9%.

Los productos más robados en 2022 incluyen principalmente artículos de la canasta básica familiar como atún, enlatados, granos (lentejas y arroz) y productos cárnicos. También figuran golosinas, artículos de aseo personal, licores, productos electrónicos, ropa, medicamentos y leche.

Cabal subrayó la necesidad de aplicar legislaciones más estrictas para combatir el robo en el comercio, describiéndolo como un “cáncer contemporáneo” que afecta al retail a nivel global. “Las leyes deben ser radicalmente severas”, concluyó.