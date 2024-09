Dio su versión dueña del perro que murió en Manizales en procedimiento policial: “Era él o nosotros”

Una imagen impresionante que captura la intensidad de un pitbull marrón furioso con detalles hiper-realistas. Cada rasgo feroz se exhibe en esta impactante representación canina. (Imagen ilustrativa Infobae)"

Luego de que se conociera el video del trágico hecho en que un perro de raza pitbull murió en medio de un procedimiento policial, la dueña del animal contó su versión de lo ocurrido el pasado viernes 13 de septiembre en el barrio San Sebastián, en el oriente de Manizales (Caldas), y aunque está pasando por un duelo por el deceso de su mascota, reconoció que fue necesario que abatieran al canino porque estuvo en riesgo hasta su vida, ya que también la atacó.

Aunque inicialmente en redes sociales se señaló que se trató de un supuesto caso de abuso de autoridad, a través de un comunicado de la institución se aclaró que la desafortunada situación se dio como consecuencia de un presunto caso de violencia intrafamiliar.

”El hombre de 39 años de edad reaccionó intimidando a los uniformados con un arma cortopunzante tipo cuchillo, igualmente incitando a una canino de raza especial (pitbull), que se encontraba en la calle sin bozal a morder a los policías, el cual se abalanzó contra la integridad de un uniformado ocasionándole varias mordeduras”, informaron en la misiva.

La propietaria del perro, que se identificó como Lina María Ocampo, respaldó esa versión de la Policía y sostuvo que fue necesario que le dispararan porque el animal incluso la desconoció y la atacó a ella también, en una situación en la que su propia vida estuvo en riesgo, por lo que manifestó que permitía que le dispararan.

“Estoy pasando por un duelo porque nadie sabe uno como quiere a una mascota, ellos se vuelven como los hijos de la los hijos de la casa. Lo tuvimos por cuatro años, desde niño, pero en ese momento, si yo no doy esa autorización, mata al señor patrullero y me hubiera matado hasta a mí (...) Era él o éramos nosotros”, indicó

Insistió en que estaban muy afligidos por la muerte del canino en tan terribles circunstancias, pero recordó que en su vivienda también estaba con su hijo, un menor de dos años de edad, por lo que no hubo más posibilidades, sino la de dispararle al canino.

“Para que él se dejara controlar, lo que hago es cogerlo y abrazarlo para entrarlo, pero el perro me ataca a mí, y tengo herida la pierna derecha. Si el policía no se mete, porque yo empecé a gritar y a pedir auxilio, en este momento creería que ni estaría contando la historia ni yo, ni mi hijo, porque yo me encontraba en mi casa sola con un bebé de 14 meses”, narró Ocampo.

Aclaró que el animal no tenía puesto el bozal porque estaba adentro de su vivienda, no en la calle como tal, sino que salió en el momento cuando se dio el hecho de intolerancia.

También sostuvo que su mascota no era violenta, pero por su instinto e instigando por el comportamiento agresivo de su familiar, concluyó con la muerte del ejemplar.

“Mi perro no era agresivo, jamás lo fue. Desde niño lo teníamos mi esposo y yo. Mi hermano le estaba dando pata a la puerta y se iba a meter a la casa, y lo que estaba haciendo fue defenderme”, insistió.

De hecho, en el primer video que se conoció del triste suceso, se evidencia que el energúmeno, al que se señala de provocar toda esta tragedia, ordenó al pitbull a atacar al uniformado.

“Eso es lo que se merecen, por responder lo que no es. Si vio mi patru, pa’ que sepa que las mentiras de un hombre no se dicen con los perros”, se escucha en uno de los apartes de la grabación.