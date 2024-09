Juliana Velázquez reveló cómo la televisión le marcó su vida personal: “Duré mucho tiempo sin prender el televisor porque no me gustaba lo que veía”

La Intérprete aseguró que no tuvo que actuar algunas, sino dejarse llevar por sus emociones - crédito @julianavelasquez / Instagram

Aunque en los últimos años, la reconocida artista Juliana Velásquez se alejó de las cámaras de televisión para iniciar su camino en la industria de la música, la bogotana aún es recordada por su participación en varias producciones nacionales, pues desde muy corta edad ha sido una de las caras más conocidas de la pantalla.

A medida que fue creciendo, se le pudo ver interpretar papeles más retadores que dejaron ver su talento como actriz, y fue gracias a su participación en la novela Pa’ quererte del Canal RCN, que muchos fanáticos de Juliana aseguran que se destacó al interpretar duras escenas dramáticas.

Fue en medio del pódcast de las influencers Calle y Poche, que Juliana volvió a abordar el tema de su participación en televisión y reveló como llegó a verse tan real el dolor que sentía, pues en la trama de la novela, ella interpretó a una adolescente rebelde que en un punto de la historia pierde a su mamá por una extraña enfermedad, además de asegurar que esa historia cambió su vida.

La artista confesó que ser actriz le dio buenas y malas experiencias que marcaron su vida - crédito @famososunivision / TikTok

“Si ustedes me preguntan cómo hice para hacer esas escenas en las que de verdad se veía desagrada, yo solo me tuve que imaginar lo que estaba sintiendo esa niña de arrepentimiento en su ser y por pensar que no quiso dormir con mamá esa noche y que al día siguiente se murió, y yo siento como actriz que fue un aprendizaje para mí en medio de una realidad ficticia”, dijo, asegurando que desde la novela trata de mantener una buena relación con su familia.

El riesgo de ser una niña en televisión

Como se conoce desde el inicio de la carrera de Juliana, la intérprete comenzó a ser una celebridad desde que en 2004 tuvo la oportunidad de entrar en un concurso de canto llamado Angelitos. Después, en 2005, empezó su recordada participación en el programa para niños Club 10 de Caracol Televisión.

La artista empezó su carrera siendo una niña en el programa Club 10 - crédito @julianavelasquez / Instagram

Al iniciar tan pequeña, siempre ha recibido comentarios sobre lo perjudicial que pudo haber sido para ella ser expuesta al público desde tan corta edad. Sin embargo, en el pódcast, Juliana aseguró que estuvo rodeada de un ambiente que le ayudó a sentirse segura. “Siento que siempre en los casos del niño actor, la historia es muy lúgubre y siempre hay cosas muy pesadas detrás, pero yo corrí con la suerte de verdad de estar en entornos de trabajo seguros”.

Aunque la cantante de Mar adentro confesó que se sintió protegida en gran parte de su infancia, también dijo que hubo un momento en el que su seguridad con su cuerpo se vio perjudicada. “Yo siempre estuve en lugares en los que me protegían, pero sí me llegó a dañar la cabeza, o sea, yo tuve bulimia casi 4 años de mi vida y duré mucho tiempo sin prender el televisor porque no me gustaba lo que veía. Era muy triste porque yo pasaba de soñarme con ganar un papel, pero cuando salía no lo veía”.

Juliana explicó que debido a sus inseguridades y algunos comentarios negativos del público, ella prefería alejarse de las actuaciones que había realizado e ignorarlas, por lo que se cuestionó si en realidad le apasionaba la actuación. “No toleraba verme, entonces me pregunté a mí misma la razón por la que lo hacía, además de que no lo estaba disfrutando”.

La vulnerabilidad ha sido el arma de Juliana durante su carrera

En medio de la entrevista con las influencers Calle y Poché, Juliana aprovechó para confesar cómo la vulnerabilidad aprendida de su familia le ha dado la posibilidad de conectar con ella para poder expresar su arte. “Creo que esa característica es lo que me ha llevado a mí a muchos lugares y a tocar muchos corazones a través de la música, y con esto he podido manejar el no tener miedo a quebrarme o a llorar delante de la gente”.

Juliana Velázquez confesó que la vulnerabilidad le ha permitido conectar con ella - crédito Colprensa

La artista aseguró que en su familia es costumbre y válido que cualquier miembro se sienta vulnerable, “no tengo miedo a que alguien se muestre vulnerable conmigo o yo mostrarme así, siento que eso es un súper poder”.