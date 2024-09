Andrea Serna le reclamó a Darlyn, en el ‘Desafío’, por no contarle acerca de su relación con Kratos: “Me ha dolido”

Andrea Serna expresó sorpresa al enterarse del romance de Darlyn y Kratos - crédito cortesía Caracol Televisión

El capítulo 104 del reality Desafío XX trajo consigo una revelación que dejó a los espectadores sorprendidos y fue la relación amorosa entre Darlyn Giraldo y Kratos. La noticia, dada a conocer por la propia participante durante una conversación con sus compañeros sorprendió tanto a los televidentes como a la producción del programa.

Andrea Serna, presentadora del reality de Caracol Televisión desde 2019, no ocultó su asombro y descontento al enterarse de este romance: “Se filtró una noticia por acá en la Ciudadela Desafío 20 años y no puedo creer que yo sea la última en enterarme. Eso me ha dolido, pero solo si oigo la confirmación de tu voz se me pasa el dolor ¿Qué es lo que está pasando con tu corazón, querida? Bueno, es que estoy intentando atar cabos con esto que me han contado y me pregunto en qué momento”, dijo la caldense con humor.

La relación entre Darlyn y Kratos comenzó a través de mensajes en WhatsApp - crédito @darlyngiraldo16/Instagram

El romance entre Darlyn y Kratos comenzó durante un breve receso del programa. Bryant Guzmán, más conocido en la competencia como Kratos, contactó a la atleta. Según la antioqueña, la relación se inició con la ayuda de Valentina Rodríguez, exconcursante y amiga común, que facilitó la comunicación entre ambos al incluirlos en un grupo de WhatsApp donde compartían memes y mensajes.

Durante la emisión del episodio, Darlyn habló con sinceridad y risas, explicando cómo Kratos y ella profundizaron su amistad y futura relación romántica: “Fue afuera en el break que tuvimos con Vale, una compañera de Beta, se hizo muy amiga de él, entonces yo soy muy hablona por Whatsapp, me gustan los memes, me gustan todas esas cosas y ella me decía: ‘Deberías de empezar a conocer a Kratos, yo me hice muy amiga de él, el man es muy buena gente y pueden pueden formar una bonita amistad’ y le dije: ‘no, qué pena. Yo que le voy hablar a ese muchacho”.

“Luego teníamos un grupo entre todos (...) él me había dejado un mensaje en el que me dijo que ya había salido la reina, que era su capitana y quería que ganara, entonces dijo que esperara que yo ganara porque era una de las favoritas en competencia, nunca me dijo nada malo, hasta un día compartimos un meme entre los dos y empezamos a hablar”, añadió Darlyn.

Andrea Serna se enteró de la relación de Darlyn y Kratos por la confesión de la participante en un episodio - crédito @andreasernafotos/Instagram

Kratos es un reconocido jugador de rugby y exmiembro de la selección Colombia de rugby. Su participación en el programa se destacó no solo por su fortaleza física y mental, sino también por sobrellevar con orgullo una cicatriz distintiva en su rostro, que en el pasado fue motivo de burlas, transformándolas en fuente de fortaleza personal.

La revelación de este romance generó diversas reacciones entre los participantes y el público. Sus compañeros no tardaron en bromear y comentar al respecto, algunos incluso burlándose del deportista al llamarlo “el del sofá”.

Además de esta sorpresa en el programa, Andrea Serna también ha estado en el centro de atención por temas relacionados con su salario. Según el portal Ella E, se especula que la presentadora podría estar ganando entre 20 y 30 millones de pesos colombianos al mes por su trabajo en esta edición especial del Desafío, lo que ha generado tanto elogios como críticas sobre su sueldo: : “Por la conducción del programa, la modelo recibe un valor aproximado de entre 20 y 30 millones de pesos colombianos. Cabe mencionar que solo es una cifra especulada y no hay información confirmada”, dijo el medio.

Kratos contactó a Darlyn a través de redes sociales -crédito Kratos/Instagram

Mientras el Desafío XX se acerca a su recta final, los televidentes del programa siguen con interés no solo las difíciles pruebas y competencias, sino también las relaciones personales y dinámicas internas de los participantes. La noticia del romance entre Darlyn y Kratos añade una relación más a esta edición del reality puesto que hubo otras parejas como Marlon y Luisa, Renzo y Anamar, y Kevyn y Natalia.