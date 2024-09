Alina Lozano y Jim Velásquez se mudarán del país: “Nos vamos para Estados Unidos”

La pareja decidió mudarse a Estados Unidos para buscar tranquilidad - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha sido tema de interés en las redes sociales. La actriz se ha llevado una ola de críticas por su matrimonio con el joven creador de contenido y su diferencia de edad; sin embargo, ambos han demostrado que su relación va más allá de los comentarios de los detractores.

Sin embargo, Jim anunció inesperadamente a través de su perfil de Instagram que abandonaría el país para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. La decisión surgió tras enfrentar numerosas críticas y dificultades debido a su relación con Alina, según lo comunicó en su último video.

Velásquez ha sido centro de controversias debido a la diferencia de edad de más de 30 años que existe entre él y Lozano, lo cual ha generado constantes comentarios negativos en las diferentes plataformas digitales, tanto de usuarios como de personalidades de la industria como Epa Colombia.

En el video, el influencer explicó que considera que su presencia ha perjudicado la vida de la actriz, que cuenta con un historial de 48 telenovelas y una gran trayectoria: “En vista de todo lo que ha pasado en nuestras vidas y de tener una relación tan pública, con una gran actriz como Alina Lozano... Yo soy consciente de que ella es muy amada en este país, lleva 48 novelas, lleva una trayectoria impresionante y muchas personas la aman, pero también soy consciente de una cosa y es que yo he sido el culpable de traerle dolor a su vida”, comentó.

Jim agregó que Alina ha perdido oportunidades importantes debido a su relación con él y afirmó con tristeza que la dejaría para siempre: “Yo he sido el que he traído malos ratos, yo he sido el que ha traído las desgracias, yo he sido el que ha traído las burlas y el odio y por eso he tomado una decisión y es que me voy del país, voy a dejar al amor de mi vida, la voy a dejar para siempre”.

La bogotana, que se mostró conmovida y entre lágrimas, le respondió a su esposo explicando cómo su carrera se ha visto afectada por la relación y el odio recibido por parte de la gente: “Jim es un hombre joven, él va a poder rehacer su vida, él va a poder salir adelante. Yo me estoy haciendo mucho daño con esto, yo no puedo más con tanto odio y con tanto veneno de la gente. Yo destruí mi carrera por esta relación. Yo sé que es el amor de mi vida, pero en este momento lo dejo ir”, dijo Lozano.

Las palabras del creador de contenido y respuesta de la artista parecían concluir con su separación; sin embargo, Alina dijo que se mudaría junto a él a Estados Unidos, evitando así que otra persona aproveche lo que han logrado juntos: “Ni boba que yo fuera para dejarlo ir solo para otro país a que otra aproveche lo que hemos trabajado los dos. Después de que le he dado toda mi pensión, jamás (…) Te amo, mi amor, nos vamos juntitos para Estados Unidos”.

A pesar de las críticas y los desafíos, al parecer la pareja habría decidido afrontar esta nueva etapa juntos, buscando un ambiente más tranquilo y lejos de los comentarios de los detractores en el extranjero.

Este nuevo giro en la vida de Jim Velásquez y Alina Lozano generó nuevamente una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores expresaron tanto mensajes de apoyo como críticas hacia la pareja: “Jaja divinos. Amé ese gorro negro de Alina. Que espectáculo. Buen viaje. ❤️”; “Ay no mi Ali me hizo llorar también ... Los adoro vivan felices”; “😍 Casi me pongo a llorar con Alina”; “Que buenos actores y si que todo el veneno que les tiran que les resbale”; “buena actuación lo estas entrenando bien 👍”; “Que drama tan pendejo!!! En serio, van a seguir esos contenidos tan bajos de creatividad?”.

Desde que comenzaron las controversias, Velásquez y Lozano han respondido con videos de tono sarcástico, aumentando la atención y los comentarios de los internautas.