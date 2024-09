Reforma tributaria: liberales se plantan frente al trámite del proyecto con el que Gustavo Petro busca $12 billones

La ley de financiamiento es la segunda reforma tributaria en apenas dos años que quiere sacar adelante el Gobierno Petro - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En medio de la negra jornada para el Gobierno en el Congreso, en el que se rechazó el presupuesto general de la nación, fijado en $523 billones, también se fijaron, por parte de los partidos, férreas posiciones en lo referente al trámite de la reforma tributaria, o ley de financiamiento, que tiene como fin la recaudación de $12 billones adicionales. Una de ellas proveniente del partido Liberal, a través del senador Mauricio Gómez Amín.

El congresista atlanticense dejó en claro que su colectividad no brindará apoyo a ninguna iniciativa que busque imponer más impuestos a los colombianos. Según explicó, la decisión se tomó tras una reunión con el expresidente César Gaviria Trujillo, director de la colectividad; en lo que sería una muestra más de cómo se han desmarcado de la coalición de Gobierno, en lo referente a una proposición objeto de toda clase de críticas.

“Los senadores de esta colectividad que integran las comisiones terceras en las dos corporaciones se opondrán a que el presidente Gustavo Petro incluya una nueva tributaria en el país que busca recaudar unos 12 billones de pesos”, afirmó Gómez Amín durante la sesión de las comisiones económicas del legislativo, en la que se redujo a $499 billones el presupuesto que sería aprobado por el Congreso al Ejecutivo; una dura derrota.

En su intervención, el senador, que advirtió sobre la suerte que correría la localía de Barranquilla de cara a los Juegos Panamericanos del 2027, y que también se ha opuesto al cobro del impuesto de valorización a los habitantes de la Costa Atlántica, fue enfático al señalar que -contrario a lo que ha manifestado el presidente- no se trata de una ley de financiamiento, sino de una reforma impositiva más para los colombianos.

“No conciliaremos y no vamos a aplicarles más impuestos a los colombianos que ya están abrumados y sin con qué comer”, agregó el congresista, que reseñó, así, su distanciamiento con el proyecto impulsado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: radicado el martes 10 de septiembre, con lo que empezó, de manera formal, su discusión en el legislativo, pese a que no habría un ambiente favorable para su aprobación.

La propuesta de Mauricio Gómez Amín al Estado

En términos de sustentabilidad fiscal, el senador sugirió que los recursos requeridos pueden obtenerse mediante la reducción del gasto de funcionamiento del Estado. En su concepto, el Ejecutivo no puede argumentar que esta iniciativa beneficiará a la nación porque, según él, existe una mejor manera de manejar los recursos sin imponer una carga adicional a los contribuyentes. Y lo hizo con un duro mensaje al ministro Bonilla.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha defendido los propósitos de la reforma tributaria impulsada por su despacho, enfocados a disminuir el impacrto fiscal - crédito Carlos Ortega

“Esos recursos se pueden buscar con la reducción del gasto de funcionamiento del Estado”, insistió el senador. Además, reseñó cómo se incluyó en los recursos que se necesitan para la vigencia del 2025 un proyecto como la ley de financiamiento que aún no ha sido aprobada por el Congreso. “¡Hay que ser responsables!”, precisó Gómez Amín, que con ello criticó los fines de un proyecto sobre el que existen dudas sobre el origen de recursos.

La posición del Partido Liberal sobre esta reforma tributaria es, por demás, relevante. Y todo porque tiene una marcada influencia en el escenario político, pues es la bancada más grande de la Cámara de Representantes, con 32 parlamentarios, y en el Senado cuenta con 14 exponentes, siendo la tercera fuerza de la corporación; por más de que algunos de ellos estén más cercanos al Gobierno Petro que al expresidente Gaviria.

Hasta el momento, la posición del jefe de Estado frente a los reveses de sus propuestas en el Congreso ha causado un intenso debate en redes sociales, pues insistió en que sacará el presupuesto vía decreto si se siguen negando al monto solicitado al Congreso. La Constitución ha prescrito que la iniciativa en el gasto público y en el presupuesto es del Gobierno, por eso el presupuesto es decretable”, agregó.