Periodista contó mala experiencia con Avianca en el aeropuerto El Dorado por una situación con una familiar menor de edad

El avión presentó fallas en una de las ventanas de la cabina de los pilotos, por lo que tuvieron que regresar a la capital de Antioquia - crédito @controladores/X

Nuevamente, la aerolínea Avianca es foco de una queja de los usuarios por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus servicios. Esta vez, se conoció la denuncia por parte del periodista Santiago López González, que expuso su situación antes de abordar un vuelo con destino a Madrid (España), en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

A través de sus redes sociales, el comunicador contó una situación que vivió su sobrina, que es menor de edad y quien viajaba por primera vez sola desde la capital del país hasta el país ibérico con la aerolínea Avianca.

“Lo última de Avianca ya sobrepasa todo tipo de maltrato contra el pasajero. Mi sobrina MENOR DE EDAD viajaba por primera vez sola de Bogotá a Madrid, iba de regreso a casa. Hizo su check in con tiempo”, inició su relato en su cuenta de X.

En ese momento todo estaba bien, hasta que su sobrina empezó el embarque y le informaron que había sobreventa en el vuelo, por lo que ella “no viajaría”. Ante su sorpresa, la niña preguntó por qué y la aerolínea no dio explicación alguna ante la situación.

Queja de caso de venta de silla de Avianca en el aeropuerto El Dorado - crédito Luisa González/ REUTERS

“Tenía su pasa bordo, silla asignada, su equipaje aforado, llegó con mucho tiempo de anticipación porque venía en conexión desde Pereira y al momento de embarcar (a las 20:30 horas) le dijeron que había sobreventa en el vuelo y ella no viajaría. Pidió explicaciones, no le dijeron nada”, señaló el periodista.

En medio de su confusión y viendo como los demás pasajeros embarcaban, la menor de edad escuchó que a uno le dijeron “señor usted ha sido reubicado en otra silla. Su nueva silla es la XYZ”, contó Santiago López que era la silla que era de su familiar.

Entre líneas seguidas, el comunicador reveló que su sobrina le dijo a la señora de Avianca “’pero si aquí estoy lista para embarcar, con tiempo, pagué por la asignación de la silla, ¿por qué me bajas?’ Nunca le explicaron, oyó cuando pidieron por radio bajar del avión el equipaje de ella. Su desespero y viendo que se quedaba con otras personas que ‘bajaron’, mi sobrina les dijo “pero qué van a hacer conmigo?’ La señorita le dijo que se iría en un vuelo al día siguiente, dependiendo de la disponibilidad”.

Periodista se quejó de Avianca por fea situación con su sobrina menor de edad - crédito Jose Cabezas/REUTERS

Ante esta situación, la familiar del periodista le expresó: “pero soy menor de edad, no tengo plata para un hotel, como menor no puedo hacer check in en un hotel, tengo 50 mil pesos, mi familia está en Pereira y yo vivo en Madrid, no tengo a nadie en Bogotá para quedarme, ustedes son responsables porque con esto que están haciendo estoy desprotegida”.

En ese instante, una supervisora que estaba cerca del embarque se dio cuenta del suceso, comenzó a buscar información en un computador para ayudar a la adolescente. “Oyó cuando dijo que era ‘menor de edad’ y abrió los ojos , de inmediato comenzó a teclear y buscar info en el computador y le dice ‘queda un asiento, súbase’. Mi sobrina embarcó y pudo llegar a Madrid, no sin antes haber pasado tremendo susto y haber hecho de su primer viaje”, relató el periodista en sus redes sociales.

El periodista que dio a conocer el caso calificó la situación como “inaceptable e irresponsable”. “Es inaceptable e irresponsable que la aerolínea haya contemplado la posibilidad de dejar a la deriva a su sobrina en Bogotá y sin brindarle alguna asistencia”, señaló el comunicador.

A raíz de este incidente, el comunicador criticó severamente la falta de empatía mostrada por los empleados de la aerolínea. En declaraciones recogidas por Infobae, el periodista planteó diversas preguntas que subrayan la ausencia de una respuesta adecuada por parte de la compañía aérea. “¿Qué esperaban? ¿Que se quedara durmiendo en el aeropuerto? ¿Qué pretendían que hiciera ella? ¿Qué se fuera a un hotel sola en una ciudad que no conoce y no tiene a nadie? En ningún momento la empleada tuvo la empatía y el deber ser de preguntarle cuáles eran sus condiciones de viaje”, añadió en su reclamo.