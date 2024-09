Sara Uribe contó una divertida anécdota sobre una “tusa doble”: “Que pesar de mi… o de ellos”

La presentadora admitió, entre risas, que en una oportunidad lloró por dos hombres a la vez - crédito @sara_uribe/Instagram

Aunque lleva varios años alejada de la televisión (salvo por su breve presencia en Survivor: La isla de los famosos en 2023), Sara Uribe se mantiene activa en redes sociales y al frente de sus distintos emprendimientos. La reconocida modelo y presentadora paisa viene siendo noticia por sus ocurrentes publicaciones relacionadas con su vida personal, y en las últimas horas compartió una curiosa anécdota de su vida sentimental.

Mientras se encontraba en un centro médico esperando su turno para una cita, Uribe subió una serie de historias en su cuenta de Instagram. Junto con su acompañante, recordaron la singular anécdota. “Imagínense que aquí me están recordando y acordándome yo que un día tuve una tusa doble… (risas). Yo lloraba por dos a la misma vez. No sabía por cuál de los dos estaba llorando. No sé si a ustedes les ha pasado que uno tiene una tusa así. Que pesar de mi… o de ellos”, dijo, incapaz de controlar la risa, aunque sin mencionar quienes eran las personas involucradas.

En medio de las risas y con cierta ironía, Uribe admitió que aun cuando su situación parecía complicada en ese momento, fue capaz de ver el lado positivo de tener que lidiar con ambas despedidas a la vez. “Pero si yo sobreviví a esa tusa o a esas tusas, pues ya. Lo bueno fue que fue un dolor por dos, no lo tuve que vivir dos veces. Yo lloré una vez y ya”, afirmó.

A la fecha, la presentadora solo confirmó públicamente haber estado en tres relaciones sentimentales

Cabe recordar que, entre las relaciones que se le conocen a Sara Uribe hay tres. La primera, la que mantuvo con el cantante Daniel Calderón de Los Gigantes del Vallenato, entre 2009 y 2014. A esta le siguió la de mayor impacto mediático con el futbolista Fredy Guarín, entre 2018 y 2020. Buena parte de la razón se debió a que cuando se supo de su relación se le acusó de ser la responsable de que el volante, con pasado en la selección Colombia, terminara con su anterior pareja, Andreina Fiallo, algo que Uribe negó.

Con Guarín tuvo a su hijo, Jacobo, pero poco después la pareja anunció su separación y la paisa, que por esos días vivía en Brasil debido a que Guarín jugaba para el Vasco da Gama, regresó a Medellín junto a su hijo. Tras la ruptura y en medio de las constantes preguntas de sus seguidores sobre el tema, Sara reveló que posteriormente tuvo un noviazgo de un año con otro hombre que mantuvo oculto de las redes sociales, pero tras su final confirmó que se mantiene soltera hasta la fecha.

Sara Uribe se cansó de una acosadora y la expuso en redes sociales

Como suele ocurrir con las celebridades en plataformas digitales, Sara Uribe es un objetivo recurrente de los haters, y en las últimas semanas puso en su lugar a una de ellas.

La paisa compartió en sus historias instantáneas las capturas de pantalla con los repetidos mensajes que le deja una usuaria en Instagram, sobre cualquier cosa que se relacione con ella. “Hable normal, deje de ser tan postiza”; “Ps tonta cosa imposible q descaro filtro jaja (sic)”; “Que pestañas usas”; “Ya estás vieja”; “Deje de ser tan postiza para hablar eso para una sardina, pero ud Sara ya de eso no tiene ud por sus cirugías pero ud ya está vieja (sic)”; “No pero así no es deja tu grosería que en unos añitos jmjjj”; “Pura cirugía”; “No seas tan falsa y tan postiza para hablar que no te queda (sic)”, son algunos de ellos, y según dejó ver la presentadora, datan desde agosto de 2022.

Sara Uribe respondió a una seguidora que la criticó por el exceso de uso de filtros

Junto a la captura de estos mensajes, Uribe publicó la foto y nombre de usuario de la presunta acosadora, e invitó a sus seguidores a tomar cartas en el asunto. “Buenos días, mis amores, tengo una misión. La señora Lalana, creo que no está muy bien y necesita amor, me ayudan? (sic)”, expresó, y luego afirmó que “Antes es que uno puede ser costosa y fabulosa, con tanta resentida y envidiosa en la vida y pendiente de uno”.