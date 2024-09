Mafe Carrascal vuelve a hablar de su retractación por publicación de Álvaro Uribe: “Victoria pírrica del uribismo”

María Fernanda Carrascal dice que se retractó de su publicación hacia Álvaro Uribe para evitar un proceso legal en un sistema judicial congestionado - crédito @MafeCarrascal

La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, ofreció disculpas por sus acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, aludiendo a un post que realizó el 6 de agosto de 2024 en su perfil de la red social X.

Carrascal, quien ya había tenido que rectificar previamente otras afirmaciones sobre el exmandatario, respondió a la solicitud del abogado del líder del Centro Democrático en agosto, coincidiendo con la fecha de la publicación original.

Posterior a las palabras de Carrascal, varios congresistas y personajes políticos contrarios al Gobierno nacional hicieron mención de la retracción de la representante a la Cámara. Por lo cual, la integrante del Pacto Histórico hizo una publicación en su cuenta de X en la que habló de sus disculpas y dijo “victorias pírricas del uribismo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La representante María Fernanda Carrascal expresó en su mensaje que, a pesar de su dedicación trabajando durante dos años en la reforma laboral, ha recibido más atención mediática debido a su retractación reciente. Además, señaló que eligió retractarse voluntariamente para evitar un proceso legal prolongado en un sistema judicial ya congestionado. También criticó a los apoderados de Álvaro Uribe, calificando de “ridículas” las denuncias que suelen presentar.

“Hoy he salido más en medios por la retractación que por 2 años trabajando sin parar por la #ReformaLaboral. Preferí hacerlo, nadie me obligó, para evitar un proceso legal en un sistema judicial congestionado con denuncias tan ridículas como las que acostumbran los apoderados de Uribe”, dijo la representante a la Cámara en su cuenta de X.

María Fernanda Carrascal crítica al uribismo y dijo que "amenazan" y hacen retractar a todo el mundo - crédito @MafeCarrascal

María Fernanda Carrascal calificó al país como “particular” al comparar su situación con la de Álvaro Uribe, subrayando la diferencia en el trato entre él y ella. Carrascal también mencionó lo que considera tácticas del uribismo, que según ella involucran amenazas y la presión para que otros se retracten, calificando estas acciones como “victorias pírricas”.

“Qué país tan particular cuando se meten con el primer expresidente en afrontar un juicio (ojo a la diferencia en entre él y esta congresista). Amenazar y hacer retractar a todo el mundo. Victorias pírricas del uribismo”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Y es que, varios congresistas, sobre todo del Centro Democrático comentaron y compartieron la retractación de Carrascal. Ese fue el caso de Miguel Uribe Turbay, el legislador criticó que la representante a la Cámara realizó dicha publicación a las 2 de la mañana, diciendo que lo hizo de este modo para que nadie viera el mensaje.

“Ya perdí la cuenta de cuantas veces María Fernanda se ha tenido que retractar de todas las mentiras sobre el presidente Álvaro Uribe. Llegaron al poder con mentiras y engaños. Afortunadamente los colombianos hoy ya conocen la verdad sobre Petro y sus socios. Siempre recurren a la calumnia y a las mentiras ante la ausencia de argumentos. Por cierto, este post lo publicó la representante a las 2:30 am seguramente para que nadie lo viera. Hagámoslo visible. Los invito a hacer RT. Que sepan todos que cuando atacan a Uribe es con una mentira”, escribió en su cuenta de X el congresista de oposición.

Miguel Uribe y Mafe Carrascal discuten en redes por la retractación de la representante a la Cámara - crédito @MafeCarrascal

A esta publicación Carrascal, respondió recalcando que únicamente se ha retractado en dos oportunidades, pues Uribe Turbay cuestionó las veces que a la congresista le ha tocado hacerlo. “Dos Miguel, dos, andan tan pendientes de andar callando a todo el mundo en redes sociales que lo único que hacen es que a la gente no le quepa la mejor duda”, contestó.

En cuanto a la retractación de Carrascal que generó tanto revuelo se trata de la siguiente: “En relación con la publicación de fecha 6 de agosto de 2024 en esta cuenta, en las condiciones de equidad señaladas en la sentencia T-003 de 2011, me retracto de lo señalado por mi parte al señor Álvaro Uribe Vélez y manifiesto que no me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los y las campesinas del país. En estos términos, se da respuesta a la solicitud efectuada por los apoderados del señor Álvaro Uribe Vélez en el mes de agosto de 2024″.

María Fernanda Carrascal tuvo que retractarse de una publicación que hizo sobre Álvaro Uribe - crédito @MafeCarrascal