Menor de edad fue asesinado a balazos en plena vía pública en Atlántico

El joven fue atacado por sicarios en plena vía pública sorprendiendo a los vecinos del sector - crédito Colprensa

Un nuevo ataque sicarial sacudió al Atlántico en la noche del sábado 7 de septiembre de 2024. La víctima fue identificada como Jhonatan Orozco, conocido como “Guaracha”, que recibió múltiples disparos cuando se encontraba en el sector Bonanza del barrio Soledad 2.000 de Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue atacado en plena vía pública por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, que lo divisaron desde lejos y se fueron directo en su contra, sin darle tiempo de reaccionar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así lo relataron testigos recogidos por la Policía, el joven se encontraba en la calle 42A con carrera 13 cuando fue interceptado por los criminales. El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones y terminó por impactarlo cuatro veces.

Del mismo modo, se dio a conocer que vecinos de la zona llevaron a Orozco a un centro asistencial cercano, pero los médicos informaron que murió mientras le proporcionaban primeros auxilios de reanimación.

El asesinato tiene en alerta a las autoridades que están en búsqueda de la agresora - crédito Colprensa

El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial de la Fiscalía General de la Nación confirmó que dio inicio a las investigaciones para encontrar a los responsables del homicidio y esclarecer la verdadera edad de la víctima.

Hasta el momento, no se ha establecido una hipótesis clara del móvil de este ataque, aunque no se descarta que el ataque sea parte de un ajuste de cuentas. Entre tanto, las autoridades aseguraron que el hecho no está relacionado con un atraco.

Hay alerta porque en los últimos días se han registrado al menos cuatro muertes violentas en la misma área metropolitana, situación que ha generado preocupación entre los habitantes de los barrios afectados. Las autoridades locales y la comunidad están en alerta ante lo ocurrido, por lo que están a la espera de que las investigaciones den pronto con el paradero de los responsables de estos actos violentos.

El cuerpo de Jhonatan Orozco fue trasladado a las dependencias del Instituto Regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los expertos adelantarán los procedimientos de rigor para posteriormente entregarlo a su familia.

Las autoridades acudieron rápidamente al sector ante el llamado desesperado de los habitantes de la zona - crédito Colprensa

Homicidios en el Atlántico

En Barranquilla, se reportaron 245 asesinatos en los primeros seis meses de 2024, cifra que superó los 228 registrados en el mismo periodo en 2023. Así lo reflejan las cifras actuales, que indican una tendencia alarmante en esta ciudad del norte de Colombia.

Durante los primeros seis meses de 2024, se ha alcanzado una cifra de 436 asesinatos en todo el país, situándose Barranquilla como la ciudad más afectada por este incremento en la violencia. Este importante auge de homicidios ha encendido las alertas entre las autoridades locales y la población.

Las estadísticas de criminalidad muestran un claro aumento, principalmente en Barranquilla, donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos reportados hasta la fecha. La cifra actual, 245 homicidios solo en esta ciudad, representa un significativo ascenso en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La cantidad de actos de violencia en el sector tienen en alerta a las autoridades - crédito Colprensa

El contexto detrás de este incremento en los homicidios puede relacionarse con diversos factores como la violencia urbana, el crimen organizado, y las disputas entre pandillas, según indican estudios en el ámbito de la seguridad ciudadana. Las autoridades se enfrentan a un desafío complejo en su intento de contener y reducir estos números alarmantes.

Los datos comparativos con el año anterior reflejan una tendencia que preocupa a la población y a las autoridades. En la primera mitad de 2023, los asesinatos en Barranquilla sumaban 228, lo que ya entonces era motivo de inquietud, pero que ahora, con la escalada a 245 registros, se convierte en un llamado de alerta en cuanto a políticas de seguridad.