Westcol reveló cuál es la mujer que pondrá orden en su vida: ya lo tiene lavando baños

El video para promocionar la noticia es sensación en redes, pues se ve a Westcol haciendo tareas domésticas y recuerdan declaraciones polémicas que hizo al respecto - crédito @WestSantosFC / Instagram

En un movimiento estratégico que busca fortalecer la Queens League Américas, la destacada streamer española Lluna Clark fue designada como presidenta de Las Santas FC. Esta decisión llega poco después de que el torneo femenino, inspirado en la Kings League, ganara notoriedad por su alto nivel de competencia y atraer audiencias considerables.

La participación de Lluna Clark en la Queens League desde su creación ha sido notable. Clark, quien previamente fue presidenta de Saiyans FC bajo la organización de TheGrefg, ahora colaborará con el cantante Arcángel y el influenciador Westcol, los actuales presidentes del equipo masculino West Santos FC en la Kings League Américas. Este movimiento responde a la creciente demanda y popularidad del formato de fútbol siete que, adoptado inicialmente por la Kings League, ha demostrado ser un éxito en el mundo del entretenimiento deportivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Westcol y Arcángel son los actuales presidentes del equipo West Santos FC en la liga de fútbol 7 Kings League América creada por Gerard Piqué - crédito @kingsleaguaeamericas/ Instagram

La expansión de la Queens League a nuevas latitudes ha sido un paso esperado tras su debut en España. Se anunció el próximo lanzamiento de la Queens League Américas, donde los presidentes latinoamericanos están trabajando para constituir equipos, seleccionar presidentas y conformar el personal. Este desarrollo busca replicar el éxito inicial del torneo femenino fuera de España, ampliando su impacto y atractivo global.

A pesar del crecimiento y la aceptación de la Queens League, existen controversias. Westcol, una figura relevante en la Kings League Américas y conocido por sus comentarios polémicos, en su momento fue crítico de la liga femenina, generando reacciones adversas. Durante una de sus transmisiones en el pasado, Luis Villa, nombre real del antioqueño, cuestionó el lugar de las mujeres en el fútbol, lo cual fue percibido como un ataque al colectivo femenino.

La streamer española asume la presidencia de Las Santas FC tras liderar previamente Saiyans FC en la Queen League - crédito @WestSantosFC / X

De allí que el anuncio de la llegada de la streamer española a Las Santas FC se haya promocionado mediante un video en el que al influenciador se le ve haciendo tareas domésticas como planchar, lavar baños, barrer, lavar platos, entre otros oficios. Comentarios como “La liga femenina no la ve ni Lucifer. A mí no me gusta”; “La mujer tiene sus fuertes, pero en fútbol no me gusta” y “Ellas tienen fuertes, como modelando o haciendo frijoles en la cocina, o barriendo por la noche”, pusieron en el ojo del huracán a Westcol; las declaraciones fueron tachadas de insensibles y generaron una fuerte desaprobación del público en su momento.

Por otro lado, la Queens League no solo mantiene su calendario de competiciones, también está desarrollando un Mundial propio, similar al exitoso Kings World Cup realizado en México. Este evento reunió a equipos de diversos países, y aunque en esta ocasión se desconozcan los detalles específicos del Mundial de la Queens League, es evidente que la organización busca consolidar su relevancia a nivel internacional.

Lluna Clark fue designada como presidenta de Las Santas FC en la Queens League - crédito Kings League Américas

La llegada de Lluna Clark al liderazgo de Las Santas FC añade expectativa sobre el futuro del equipo y de la liga femenina en su conjunto. Clark, con su experiencia y una gran comunidad de seguidores, se espera que aporte una dirección sólida. Este nombramiento es parte de los esfuerzos continuos por hacer crecer el torneo y demostrar que el formato de la Queens League puede ser tan exitoso como su contraparte masculina.

En paralelo, es importante destacar la reacción de la comunidad y el ambiente que se vive en torno a estas iniciativas. Si bien existen voces críticas, la tendencia general muestra un fuerte apoyo y una disposición a seguir alimentando estos proyectos. La Queens League parece posicionarse no solo como una liga prometedora dentro del fútbol femenino, sino también como un modelo a seguir en términos de innovación y expansión deportiva.