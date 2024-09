BAEKHYUN, ATEEZ o BTS: de quién es la canción de K-pop más descargada en iTunes Colombia hoy

EXO es un popular grupo de K-pop surcoreano formado por SM Entertainment en 2011. (Twitter/@weareoneexo)

El fenómeno del K-pop continúa su expansión global y su impacto en las plataformas digitales es contundente. En la última actualización de iTunes, varias canciones del género han alcanzado posiciones importantes, confirmando su popularidad. Entre los temas más reproducidos se encuentran Pineapple Slice de BAEKHYUN, un grupo que ha batido récords en varias ocasiones y que sigue emocionando a sus seguidores con sus melodías.

La influencia de estos artistas no solo se limita a Asia, sino que se extiende a nivel global, conquistando audiencias en todo el mundo y consolidando al K-pop como un género musical dominante en la era digital.

Aquí un listado de las 10 canciones más escuchadas de este día

1. Pineapple Slice Artista: BAEKHYUN

2. MIC Drop (feat. Desiigner) (Steve Aoki Remix) Artista: BTS

3. Sunrise Artista: ATEEZ

4. Black Out Artista: CHANYEOL

5. Good Morning Artista: BAEKHYUN

6. We are Bulletproof : The Eternal Artista: BTS

7. The Astronaut Artista: JIN

8. Smeraldo Garden Marching Band Artista: Jimin & Loco

9. For Youth Artista: BTS

10.Take Two Artista: BTS

Cuáles son los artistas más destacados del K-pop

BM, Somin, Jiwoo y J.Seph, integrantes del grupo de K-pop KARD. (Instagram @official_kard)

Uno de los artistas más destacados del K-pop es BTS, también conocido como Bangtan Boys. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo se ha convertido en un fenómeno global gracias a su música pegajosa, coreografías y letras que hablan sobre temas sociales, personales y hasta políticos. BTS ha roto numerosos récords, incluyendo ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y en recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural es tal que fueron invitados a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.

BLACKPINK es otro grupo prominente en la escena del K-pop, formado por YG Entertainment en 2016. Compuesto por cuatro miembros, BLACKPINK ha ganado reconocimiento internacional por su estilo musical y visual, así como por sus colaboraciones con artistas globales como Dua Lipa y Lady Gaga. Su sencillo "DDU-DU DDU-DU" fue el primer video musical de un grupo de K-pop en superar mil millones de vistas en YouTube. Además, BLACKPINK ha actuado en escenarios internacionales de gran prestigio, como el festival de Coachella en Estados Unidos, consolidando su posición como uno de los grupos más influyentes y exitosos del K-pop.

Cómo era el K-pop en la década de los 90

La evolución del K-pop comenzó en los años 90. La formación de artistas por las agencias líderes en la industria, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, introdujo un sistema de entrenamiento de idols que los entrena en canto, baile y actuación. Este enfoque meticuloso dio origen a agrupaciones como H.O.T. y Shinhwa, que no solo dominaron la escena local, sino que también despertaron el interés en otros países.

En tiempos recientes, el K-pop ha traspasado fronteras geográficas y culturales con bandas como BTS, BLACKPINK y TWICE, atrayendo a un público de todas partes del mundo. La estrategia de estos grupos incluye el uso intensivo de plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus seguidores, lo que ha impulsado su popularidad mundial.

Además de su música y coreografías, el K-pop destaca por su alto valor de producción y estética visual, influyendo en tendencias globales. Este movimiento ha potenciado la distribución de la cultura coreana, haciéndola un fenómeno mundial conocido como “Hallyu” que también influye en moda, cosméticos y cine.