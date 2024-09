El Bukele colombiano le envío contundente mensaje a Gustavo Petro: “Está gobernando desde el metaverso”

El alcalde de Bucaramanga rechazó la postura del presidente sobre el paro de transportadores - crédito AlcaldíadeBucaramanga/Presidencia

El paro nacional de transportadores ha generado afectaciones en múltiples vías del país y debido a la ausencia de pronunciamientos por parte del Gobierno nacional, en Bucaramanga el alcalde Jaime Andrés Beltrán decidió tomar cartas en el asunto.

El mandatario local ordenó en la mañana del 5 de septiembre que la fuerza pública haga presencia en las zonas en las que se han llevado a cabo cierres por parte de los camioneros, asegurando que lo hizo para que se cumpla lo acordado “en diferentes diálogos” con los transportadores sobre “evitar a toda costa los taponamientos en vías de la ciudad”.

Esta medida también fue condicionada por el comienzo de la Feria Bonita, que entre el 5 y 15 de septiembre tendrá más de 50 actividades culturales, gastronómicas y culturales

Es por ello que en el evento de inauguración de la “la fiesta de la alegría y el entusiasmo de los bumangueses”, Beltrán aprovechó para enviarle un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro y su postura sobre el paro de transportadores.

“Está gobernando desde el metaverso”

Beltrán ordenó la presencia de la fuerza pública en zonas de bloqueos - crédito Alcaldía de Bucaramanga

En primer lugar, Beltrán se refirió a la alocución presidencial en la que Gustavo Petro afirmó que el paro no era importante en estos momentos, por lo que aseguró que el mandatario parece no saber qué país está gobernando.

“Voy a salirme del contexto político de alcalde para meterme al contexto personal de Jaime Andrés. Como Jaime Andrés le digo que parece que tuviéramos un presidente que está gobernando en el metaverso”.

El alcalde de Bucaramanga reconoció el trabajo que están haciendo los ministros por buscar una solución para el paro, pero se mostró preocupado por el presidente Petro, del que destacó, “quiere disipar la atención”.

“La alocución de ayer, una alocución salida de la realidad del país, cuando lo escucho siento que él está gobernando fuera del territorio y eso me deja la sensación de que no hay una conexión entre lo que están haciendo los ministros y lo que está haciendo el presidente, porque con los ministros hemos estado trabajando buscando unas salidas… Llevamos dos días en este ejercicio y anoche esperábamos una decisión real frente al país y encontramos una cortina de humo”, declaró Jaime Andrés Beltrán.

Beltrán indicó que no permitirá bloqueos que dañen la Feria Bonita - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Beltrán utilizó un refrán para pedirle al presidente Petro que no se ahogue en los problemas, sino que su deber es buscar una solución pronta al paro para que no se vean afectados los ciudadanos.

“Lo que yo he aprendido es que sobre las dificultades uno no puede amilanarse, sino, por el contrario, amoldarse y sobreponerse, desde muy pequeño mi padre me enseño que si le botan limones, pues hágase una buena limonada, que nos toca, replantearnos sobre lo que estamos trabajando y buscar las soluciones”.

Por último, el alcalde de Bucaramanga indicó que los ministros también deben hablar con el mandatario para que exista coherencia entre los mensajes, puesto que “si el Gobierno nacional no es coherente, la realidad del territorio va a ser otra”.

Sobre la continuidad del paro de transportadores, Beltrán indicó que en la capital de Santander hay acuerdos con los camioneros para que no se bloqueen las vías y que eso lo garantizará por medio de la fuerza pública.

“Sabemos de la coyuntura nacional por el paro camionero, por eso estamos concertando permanentemente con los transportadores para habilitar el paso de alimentos perecederos, personal médico y vehículos que abastecen gasolina, no solo por la Feria sino para que la ciudad se mantenga en la mayor normalidad posible. La Fuerza Pública seguirá garantizando que no se bloqueen vías principales de la ciudad, algo que también se ha dialogado con líderes del paro camionero”.