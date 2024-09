Festival Estéreo Picnic 2025: conozca los artistas internacionales que solo recibirá Colombia frente a los Lollapalooza

The Hives, banda sueca de garage rock, hará su regreso a Colombia más de 10 años después, y será uno de los actos internacionales que estará solamente en Estéreo Picnic - crédito Eduardo Verdugo/AP

En la mañana del martes 3 de septiembre se dio a conocer el cartel del Festival Estéreo Picnic 2025, que se celebrará por segundo año consecutivo en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Con mayor anticipación de lo usual (cabe recordar que el de la edición de 2024 se reveló en noviembre del año anterior), la alineación incluye como cabezas de cartel a Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol, Tool y The Black Keys.

Como es usual cuando llega el momento de revelar los artistas, las reacciones fueron encontradas. Por un lado, hubo quienes se mostraron complacidos con los nombres elegidos para encabezar el cartel, particularmente en lo que se refiere a los debuts en vivo de Timberlake, Rodrigo y Tool. Por otro lado, hubo quienes sintieron que el cartel estuvo por debajo de las expectativas, justamente por la elección de los artistas que encabezan esta edición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Debido a que el anuncio se hizo simultáneo con el de los festivales Lollapalooza de Argentina, Brasil y Chile, no tardaron en surgir las comparaciones para saber qué artistas tenía el Estéreo Picnic y que no estarán en los otros festivales (aunque en la mayoría de casos se espera que se presenten en solitario en el resto de países de la región). A continuación, un repaso por esas joyas que verá en exclusiva el festival entre el 27 y el 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

The Black Keys y Justice: dos dúos exclusivos del Estéreo Picnic

Justice será uno de los actos internacionales exclusivos del Estéreo Picnic en 2025 - crédito @sergioalbert_/Instagram

Dos de estas novedades serán cabeza de cartel del Estéreo Picnic. Para The Black Keys, el dúo conformado por Dan Auerbach y Patrick Carney, reconocido por éxitos como Lonely Boy, Sister o Tighten Up, será su primera presentación en el país en 23 años de carrera artística. En esta oportunidad lo harán presentando su álbum Ohio Players, publicado el pasado mes de abril, y el número 12 de su trayectoria.

En cambio, el espectáculo de luces y french house es bien conocido por el público colombiano. El dúo conformado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay ya visitaron Colombia en 2012, en el Castillo Marroquín como parte de su gira Audio, Video, Disco Tour, y luego en el Festival Estéreo Picnic de 2017, presentando su tercer álbum de estudio Woman, publicado ese mismo año. Para su regreso en 2025 presentarán su cuarta placa Hyperdrama, publicada en abril y en el que destaca su colaboración con Kevin Parker de Tame Impala en el sencillo One Night/All Night.

Empire of the Sun y The Hives se reencuentran con el público colombiano

El duo australiano Empire of the Sun dará su tercera presentación de su historia en Colombia en 2025, la segunda en un Estéreo Picnic - crédito cortesía Empire of the Sun

Además de los cabeza de cartel, en las líneas inferiores aparecen otros artistas internacionales exclusivos para el público festivalero colombiano. Dos viejos conocidos, Empire Of The Sun y The Hives hacen su regreso al país luego de varios años de ausencia.

Para Empire Of The Sun, el proyecto australiano liderado por Luke Steele se trata de su regreso al Estéreo Picnic 11 años después de una aclamada presentación en 2014. En esa oportunidad tocaron éxitos como Alive o Walking On A Dream para un público entregado a su sonido synthpop y su ambiciosa puesta en escena.

En cuanto a The Hives, será su primera vez en Estéreo Picnic, pero no la primera vez en Colombia. El grupo de garage rock sueco se presentó en 2014 como telonero de Arctic Monkeys en el Coliseo El Campín (hoy Movistar Arena) y en la noche siguiente dio una presentación en solitario en el desaparecido bar Armando Records.

En 2023 estaban contemplados para formar parte del que iba a ser el primer festival Primavera Sound en Colombia, pero tras la decisión de reducir el cartel por la baja venta de boletas, el quinteto fue uno de los sacrificados cuando se anunció una versión reducida del evento. Ahora en Estéreo Picnic tendrán la oportunidad de presentar su álbum The Death of Randy Fitzsimmons, estrenado en plataformas digitales en enero de 2023.

Los otros nombres exclusivos del Estéreo Picnic

El DJ francés Kavinsky, uno de los protagonistas de la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, debutará en Colombia, en el Festival Estéreo Picnic 2025 - crédito @kavinsky/Instagram

Otros viejos conocidos del público colombiano, Incubus, pasarán únicamente por Estéreo Picnic. Para la banda de nu metal y rock alternativo liderada por Brandon Boyd será su cuarta visita al país, tras sus pasos en 2005, 2013 y 2017. En cambio, será el debut en el país para Kavinsky, DJ francés de synthwave reconocido por su éxito Nightcall, por lo que se antoja como uno de los actos más esperados dentro de la cuota electrónica del festival.

Por último, el venezolano Danny Ocean (que también formará parte del Megaland el próximo mes de noviembre) presentará en Estéreo Picnic su cuarto álbum de estudio, REFLEXA.