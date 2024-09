Epa Colombia reveló detalles inéditos sobre la disputa con Andrea Valdiri en su boda: “Dios nunca se queda con nada”

La relación entre epa Colombia y Andrea Valdiri se deterioró durante la celebración de matrimonio con Felipe Saruma en 2022 - crédito notifamosoos / Instagram

En una reciente entrevista en el programa Los Enredados, formato digital de Caracol Televisión, la controvertida Epa Colombia reveló detalles nunca antes mencionados sobre su asistencia a la boda de la cradora de contenido barranquillera Andrea Valdiri. Estas tensiones habrían provocado una disputa significativa que resultó en la ruptura de su amistad.

Daneidy Barrera —nombre real de Epa Colombia— explicó que el malentendido surgió debido a un video que grabó con El 100 pies, un contenido que fue altamente criticado por presuntamente arruinar la celebración.

De acuerdo con lo detallado por la empresaria de productos capilares, la discordia inicial comenzó en 2022, durante la ampliamente publicitada boda de Valdiri. La bailarina y emprendedora oriunda de Barranquilla, conocida por sus extravagantes eventos, causó mucha expectación con su matrimonio, al punto de ser denominado “la boda del año” en Colombia. Sin embargo, para Epa Colombia, el evento significó el fin de una relación de amistad.

“A mí Andrea Valdiri me parece una mujer muy bonita, trabajadora y emprendedora, porque nada le puede quitar ello, solo que me dolió muchísimo que, pues, me haya cerrado así las puertas, con mi pareja, en su matrimonio porque yo la consideraba mi amiga y yo fui excelente con ella”, indicpo la influenciadora en la entrevista.

Durante el recordado evento, Epa Colombia llegó con su pareja, Karol, a quien no se le permitió el ingreso al evento, pese a que, según Barrera, su invitación validaba el acceso para dos personas. “Yo llegué y me presenté con mi pareja y me dicen ‘no, solo está a tu nombre’”.

La situación derivó en un incómodo encuentro en el que Valdiri argumentó que no había más espacio disponible para Karol, lo que hirió profundamente a Epa Colombia, que creía tener una relación cercana con la anfitriona. “No amiga, es que en este momento no hay puestos ni sillas en estos instantes, porque sabes que yo llamé a las personas exclusivas, la gente de mi entorno, ella no puede entrar”, fue la respuesta de la bailarina, según Daneidy.

A su vez, Epa Colombia mencionó que, además de sentirse excluida, enfrentó otras críticas por bailar con El 100 pies durante la boda—un seguidor que insistió en grabar un video con ella. De acuerdo con lo explicado por la también creadora de contenido, las personas la culparon de haber “arruinado la fiesta” por la grabación que subió a sus redes sociales.

“Dijeron que yo había sido una boleta porque bailé con ‘El 100 pies’. Él me dijo que era superseguidor, que si bailábamos. A mí me tocó agacharme. Grabé ello porque él estaba muy ilusionado y lo subí. Luego me comentaron que había arruinado la celebración de él”, comentó.

En cuanto al repentino divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, Epa Colombia expresó su opinión indicando que “Dios nunca se queda con nada, mira ese matrimonio como quedó”, sugiriendo que, de alguna manera, el desenlace del matrimonio fue un acto de justicia, y lamentó la separación del influencer santandereano de la hija menor de Valdiri, Adhara, puesto que fue él quien estuvo presente en el cuidado de la niña y sentía la misma cercanía y afecto de un padre con su hija, lo que para Epa Colombia significa un dolor muy grande.

La revelación de estos detalles arroja luz sobre las razones detrás de la separación de ambas personalidades del mundo digital, y muestra una vez más cómo las relaciones y conflictos personales pueden interactuar con la esfera pública y mediática en la era de las redes sociales.