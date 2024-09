Video | La zozobra y el temor que vivió una joven al ser acosada por un hombre mayor: “¿Vienes por acá sola?”

El hombre mayor no dudó en asegurar que le había visto los senos - crédito @OscuraColombia/X

Las leyes en Colombia defienden a las personas que sean víctimas de acoso, por ejemplo, en la Ley 1257 de 2008, artículo 210A, tipifica el acoso como un delito, por lo que la persona que sea hallada culpable, incurrirá en una pena de uno a tres años de cárcel.

Pero, aunque la ley está clara, muchas mujeres y hombres se ven afectados por este tipo de hechos en las calles del país. Un ejemplo de acoso quedó registrado en un video que compartió una creadora de contenido en redes sociales.

En el metraje, que dura menos de dos minutos, se puede apreciar la incomodidad y miedo que le generó a la joven el comportamiento de un hombre mayor que se acercó morboseando su cuerpo.

En la publicación se puede apreciar que la joven se encuentra en su motocicleta esperando parqueada por el sector de Salitre, occidente de Bogotá, cuando se le acercó un hombre mayor de la peor manera y diciendo algo que ella no se imaginaba escuchar.

“Holi mamita, ¿cómo estás?, estás muy linda, ahorita que pasé y te vi la puntica del pezoncito, todos lindos”.

La joven, con sorpresa, lo único que pudo responder fue: “¿Ah?”, cuando el hombre, sin ningún tipo de pena, le repitió: “Te vi la puntica de las teticas todas lindas, estás muy linda mi amor”.

La joven fue sorprendida con una curiosa confesión por parte del hombre - crédito @OscuraColombia/X

La respuesta de la joven, que ya se nota incómoda, fue: “Ah, vale”, mientras el hombre le preguntó sobre su trabajo y a qué se dedicaba, momento en el que el hombre mayor decidió extenderle una invitación para que se encuentren otro día: “¿Aceptas mi invitación de salir un día?”.

Ante la negativa de la joven, el presunto acosador la interrogó sobre detalles como su lugar de residencia, a lo que la joven respondió visiblemente impactada: “Vivo lejísimos de aquí”.

Pero, en medio de la conversación, el hombre volvió a recalcar: “Yo te vi la puntica del pezoncito y por eso me acerqué”, incluso, la trata de convencer de una cita: “Mire a ver si te le mides, ¿vienes por acá sola?”.

Ante la repetida negativa de la joven por salir, el hombre optó por sacar su dinero y comenzar a contarlo frente a ella, por lo que la mujer tuvo que dejarle claro que ella no se dedica a grabar contenido sexual ni a ofrecer este tipo de servicios: “Yo no me dedico a esas cosas, ni hago nada de eso”.

Sin ningún tipo de pudor el hombre le siguió repitiendo a la joven que le había visto los senos - crédito @OscuraColombia/X

En ese momento, la joven confesó: “Me estira la mano, pero no se la doy, se nota mi incomodidad”.

Por último, la mujer explicó que compartió el metraje para que los hombres se den cuenta de que la manera de acercarse a conversar con una mujer no es utilizando piropos cochinos, incluso, aseguró que es una mujer descomplicada, pero que este tipo de acciones la hacen sentir mal.

“Sin importar la edad que tengan, respeten, no esperen que con sus piropos cochinos nos vamos a derretir. Yo soy una vieja muy descomplicada, pero cosas como estas me hacen sentir feo”.

Qué explica la ley

El artículo 210 A del Código Penal tipifica las sanciones para el delito de acoso sexual, por lo que explica que quien, aprovechándose de una relación de superioridad o autoridad sobre otra persona, la acose física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, puede enfrentar una pena de prisión de uno a tres años.

El Código Penal subraya que el acoso no discrimina entre identidades de género u orientaciones sexuales, por lo que cualquier persona puede ser víctima o perpetrador.

La conversación con el adulto mayor afectó a la mujer - crédito @OscuraColombia/X

Sin embargo, para que el acto se considere delito, es necesario que el acosador utilice su posición de poder para someter, intimidar o coaccionar a su víctima.

Las acciones que constituyen este delito incluyen acosar, perseguir, hostigar o asediar tanto física como verbalmente. En ese sentido, la clave radica en la intención del acosador de obtener un beneficio sexual no consentido.