María Fernanda Cabal pidió a Gustavo Petro que respete al presidente de la Corte Suprema: “Se comporta como un fascista”

Las más recientes afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que no solo arremetió contra las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia, al llamarlas “muñecas de la mafia”, sino que también habría lanzado un fuerte mensaje al titular de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, ameritaron una dura respuesta por parte de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Cabal, que además ratificó su deseo de ser candidata presidencial por esta colectividad en los comicios en los que se escogerá el reemplazo de Petro, en mayo de 2026, se despachó en contra del primer mandatario. Y todo por las palabras en las que se refirió al magistrado Chaverra, durante la posesión de Iris Marín como la nueva defensora del Pueblo; ceremonia que se hizo en Nuquí (Chocó).

Es oportuno decir que Petro había sido invitado a un evento de la Corte en Quibdó, en el que se tenía previsto adelantar un encuentro para analizar el impacto de la justicia ordinaria en los territorios y sus desafíos. Al cual no acudió, según él, a que se encontraba triste por la partida de su hija Antonella Petro al exterior, cansada –explicó el mandatario– de los comentarios en su contra por ser su descendiente.

“Tenía ayer (jueves 29 de agosto) un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia, creo que iba a ser un bonito discurso, lo había pensado porque en un mismo sitio, de una manera condensada en una institución del país, la Corte Suprema de Justicia, por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación. Magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo”, dijo Petro.

Como si no fuera suficiente la mención que hizo del tono de piel del togado, el mismo que preside el organismo de investigación judicial que escogió la actual fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, el presidente continuó en su inexplicable intervención. Además de decir que la justicia se haya reunido en la capital del Chocó, bajo “la batuta de un hombre negro”, era simbólico, Petro prosiguió en su diatriba.

“Poco entiendo de por qué los hombres negros pueden ser conservadores, no lo comprendo muy bien, pero son negros que se liberan y que hoy, conduciendo la justicia, pueden condensar casi que en un momento propicio de la historia como una negación de nuestro propio incumplimiento”, manifestó el primer mandatario en su discurso, que desató toda una controversia en las redes sociales.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal del presidente Gustavo Petro?

Frente a estas declaraciones, la senadora Cabal no se aguantó las ganas de referirse a este asunto y descalificó lo dicho por el presidente sobre Chaverra, al considerarlo una nueva estigmatización a una población que ha sufrido múltiples y cuestionables señalamientos por su color de piel. Al punto que llamó como un pensamiento “fascista” hablar así de uno de los presidentes de las altas cortes.

“Su comentario ofende a una comunidad históricamente estigmatizada. ¿Un hombre negro no puede ser conservador? Respete al magistrado Chaverra. En democracia no se persigue a quienes piensan diferente, pero usted de eso no sabe. Se comporta como un fascista”, afirmó Cabal en su perfil de X, con lo que sentó su posición con respecto a los señalamientos del presidente de los colombianos.

Cabal no fue la única que advirtió sobre lo dicho por el primer mandatario, que no conforme con la polémica que habían causado sus declaraciones sobre las comunicadoras del país, por la cuestionada frase de las “muñecas de la mafia”, dio la orden de que se retransmitiera su discurso en cadena nacional, durante la noche del domingo 1 de septiembre. Con lo que dio pie a que hicieran hincapié en otras afirmaciones.