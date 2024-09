Las consecuencias del paro de transportadores en Colombia: “Lo vamos a terminar pagando nosotros”

Sin un acuerdo con el Gobierno nacional, paro se mantiene en Colombia - crédito Colprensa

Al no llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno nacional, los bloqueos y movilizaciones por parte del gremio de transportadores, que están en contra del alza en el precio del Acpm, se han mantenido a nivel nacional.

En la noche del 2 de septiembre esto provocó afectaciones en múltiples corredores, por lo que ciudadanos denunciaron que tuvieron problemas para volver a sus hogares y otra parte de los transportadores informaron que sus cargas con alimentos podrían dañarse.

Estos son solo algunos de los problemas que provoca el paro nacional de transportadores, que completa tres días y que podría mantenerse si luego de las 5:00 p. m. del 3 de septiembre, no se anuncia un cese de los bloqueos tras una reunión en la que el Gobierno nacional está representado por algunos ministros del presidente Petro.

Ante esta situación, en diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana Rafael José Henríquez, analizó la situación que llevó a que se registrara este paro y las consecuencias que podría dejarle al país.

Gremio de transportadores piden al Gobierno nacional no aumentar el precio del ACPM

¿Cuáles hubieran podido ser las salidas para que el gremio de los camioneros no se viera afectado por el aumento del precio del diésel?

Para evitar que el gremio se vea afectado se hubieran preparado varias estrategias, pensar en el tema de subsidio, pero no como se venían manejando, sino temporales para el diésel de transportadores de carga. Tarifas de transporte, porque estamos afectando, pero, por otro lado, las tarifas no han tenido aumento similar, se podría hablar de incentivos fiscales para compensar el aumento y una estrategia de negociación.

El aumento del combustible tiene unas repercusiones importantes en el mercado, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores de esta medida?

Ganadores solo hay uno, el Gobierno, puede resultar en mayores ingresos fiscales, el productor de combustible, pero sabemos que es más una medida gubernamental. Los perdedores son los transportadores, los consumidores y la economía en general, eso lo vamos a terminar pagando nosotros.

El paro camionero no solo ha llevado a algunos a bloquear las vías, también ha llevado a detener la operación del transporte, ¿qué consecuencias puede traer esto?

Las consecuencias del paro son el desabastecimiento, la afectación del empleo y el impacto a la inflación. Podría llevar a la escasez de productos locales, las empresas enfrentarán retrasos y las empresas no tendrán movilización de carga y se van llenando de inventario, al momento de reactivar la velocidad no será la misma de la perdida, es como una venta perdida y la producción perdida no se recupera nunca.

Experto analizó las consecuencias del paro de transportadores

¿Cuál hubiera sido el escenario ideal para llegar a un acuerdo con el gremio?

Aquí debimos tener un diálogo temprano y continuo, el Gobierno y los gremios debieron involucrarse en un diálogo constructivo, un compromiso mutuo, se pudieron haber concedido ajustes graduales, si vemos bien, tuvimos un incremento de $1.904 pesos por galón, es un incremento fuerte para hacerlo de un momento a otro, no hubo transparencia en las decisiones.

¿Por qué el gremio asegura que con esta medida el negocio no es rentable?

El aumento del costo operativo, la competencia y las tarifas estancadas y el mantenimiento de los repuestos. Con el alza las tarifas no suben en la misma proporción, ahí tenemos un problema; el sector enfrenta una alta competencia y el margen de ganancia se reduce; finalmente, el aumento de los costos de mantenimiento impactan el primer punto, las operaciones dejan de ser sostenibles.

¿Qué estrategias podrían tomar los transportadores para continuar con sus operaciones?

Primero, no debían llegar todos los aumentos seguidos, esto ha afectado fuertemente al gremio. Optimizar rutas, tecnología para reducir el consumo de combustible, la opción de tecnologías verdes, pero esto es a largo plazo y tal vez cooperativas de compra, pero esto es una idea, lo primero es trabajar con los clientes para ajustar tarifas, lo que claramente impactará al consumidor.