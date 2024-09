Gregorio Pernía, por primera vez, contó cuál fue la pena íntima que pasó actuando

Gregorio Pernía reveló una pena que vivió con una actriz en una grabación de cama - crédito @gregoriopernia/IG

Uno de los actores colombianos que más reconocimiento ha tenido a nivel nacional e internacional es Gregorio Pernía, ya que su talento y actitud lo han llevado a realizar papeles en novelas que son de las más queridas por el público, como la inolvidable Sin senos no hay paraíso y Hasta que la plata nos separe.

Además, ha participado en realities de cocina, de baile y de convivencia que le han permitido llegar a más personas que, hasta la fecha, se han convertido en sus fans y que se interesan por conocer diferentes detalles de su vida personal.

Es por esto que las revelaciones que dio en la entrevista que le hizo Yeison Jiménez para su pódcast Camino al éxito están llamando la atención y se han convertido en tema de conversación.

En la conversación que sostuvo Gregorio Pernía con el cantante del género popular, tocó algunos aspectos de su vida personal que han salido a la luz en espacios públicos, como también contó algunas historias inéditas que lo han marcado desde su juventud.

Una de las historias que más interés y reacciones ha causado fue cuando reveló que tuvo una erección en medio de unas grabaciones de intimidad hace muchos años. La confesión se dio luego de que Yeison Jiménez le preguntó a Pernía sobre si es posible que un hombre tenga este efecto al tener escenas de cama o sensualidad, especialmente en el momento en el que son con actrices o modelos que están muy bonitas.

“Solo me pasó una sola vez y esta es la primera vez que lo confieso, porque normalmente no se para porque tiene usted 120 personas en grabación, que el de sonido, el que le pone aquello, la señora de maquillaje, el director que le está diciendo la letra, y uno no está en eso. Pero me tocó grabar una escena en un río hace muchos años, y en esa época está uno más”, empezó contando Pernía, mientras Jiménez insinuó que para las mujeres también debe ser difícil porque él es físicamente atractivo.

El actor asintió a los elogios de Yeison y continuó contando la anécdota del día en el que tuvo una erección cuando estaba grabando unas escenas de amor en medio de un río y a pesar de que el cantante quiso profundizar en detalles y preguntó por el nombre de la actriz con la que le pasó la situación, Gregorio se negó a revelarlo.

“Estoy encima de una piedra y duramos como 4 o 5 horas grabando esa escena, huevón, en una piedra, en un río. Nos pasaban agua de panela caliente. Ella empezó a hacer (respira profundo e intenso) y yo: ‘Ay, jueputa’. Entonces (señala con la boca sus partes íntimas) levantó cabeza, entonces yo: ‘Ay, no, no, que no se pare’. Y lógico levantó cabeza y se acomodó, pero entonces claro, yo ahí ya no puedo tocar, pero, pues con el mayor respeto cuando la sentí respirando fuerte, yo dije: ‘Ah, bueno, es que aquí hay como una medio conexión’ y pues entonces”, reveló Gregorio Pernía.

Finalmente, aseguró que solo había sido una cuestión de esa vez, pues hasta la fecha nunca más le volvió a suceder, incluso aseguró que es muy respetuoso con el tema, mientras que Yeison intervino y dijo que también era una cuestión difícil de manejar por más profesional que se quiera ser porque ese tipo de reacciones son inmediatas y a veces sin premeditar, así que Gregorio aclaró:

“No, pero es que no, marica, es imposible porque hay muchas cosas, primero el respeto y saber que es una escena y que hay que respetar todo ese tipo de cosas, y lo otro es que uno no está pensando en eso, uno está pensando en cómo lograr una buena escena y cómo tener una buena partner que saque la escena adelante y que el público la crea y que no toque repetir la escena. Además, hay actrices que son: ‘Ay no, aquí no, esto no me levantes’”, puntualizó.