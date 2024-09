Catherine Juvinao arremetió contra Petro por decir que no dejará que el país sea bloqueado: “Irresponsables”

Catherine Juvinao aseguró que las posiciones "extremas" como las que ha tomado Gustavo Petro son "irresponsables" - crédito Presidencia y Prensa Catherine Juvinao

El paro camionero en Colombia por cuenta del incremento en el precio del galón del Acpm ha generado múltiples posturas y críticas al Gobierno nacional, que decidió aumentar el valor del diésel debido a la necesidad de cubrir el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc). El presidente Gustavo Petro aseguró desde su cuenta de X que no se permitirá un bloqueo en el país por el descontento, debido a que el alza en el precio del combustible es “justa”.

“Solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel”, explicó el jefe de Estado en la red social.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao se pronunció al respecto, criticando el aparente cambio de pensamiento del primer mandatario con respecto a la protesta. Asimismo, se fue contra la oposición, puesto que algunos congresistas han celebrado el paro camionero, e incluso, han instado a la ciudadanía a parar sus actividades económicas.

Así lo hizo, por ejemplo, el congresista Miguel Polo Polo, que insistió que ampliar las manifestaciones al nivel de un paro nacional. “Si los camioneros paran, el país se para. Es la oportunidad para que los demás sectores económicos también se unan al PARO camionero y se haga un gran PARO NACIONAL, y frenar de una vez por todas los abusos de Petro. VIVA EL PARO CAMIONERO #FUERAPETRO. Invito a Colombia a hacer parte de estas protestas”, aseveró el representante a la Cámara.

En ese sentido, Juvinao criticó las posturas “extremas” que han tomado algunos políticos frente a situaciones controversiales. “El presidente Petro diciendo que no va a permitir bloquear al país, y los que satanizaron el paro nacional ahora invitan al bloqueo. Es intercambio de roles debería enseñarnos mucho a todos. Las posiciones extremas siempre son irresponsables, inviables y politiqueras”, indicó la congresista en X.

En otra publicación, Juvinao comparó lo dicho por el primer mandatario con palabras que dio el expresidente Iván Duque en 2021, cuando se registró el Paro Nacional. En mayo, el ex jefe de Estado aseguró que no existía ninguna justificación para llevar a cabo bloqueos, puesto que estaban impidiendo el acceso a alimentos para la ciudadanía, así como a oxígeno y a vacunas.

En consecuencia, afirmó que los bloqueos representan una violación a los derechos de los ciudadanos y, por eso, informó que su administración estaba dispuesta a dialogar con las partes involucradas en las manifestaciones.

“Qué aprendizaje colectivo tan hermoso”, aseguró la congresista, mostrando las similitudes que ahora se encuentran en ambos discursos, cuando, en años anteriores, el presidente Gustavo Petro se mostró del Paro Nacional. Incluso, hizo un llamado a los habitantes a detener varias actividades económicas.

“El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”, indicó en su momento Gustavo Petro.

Así las cosas, el paro camionero por cuenta del incremento en el precio del diésel persiste, aunque el primer mandatario haya indicado que no se permitirían los bloqueos. Mientras tanto, representantes de los ministerios de Transporte y Hacienda se reunieron con líderes de los transportadores para llegar a un acuerdo que convenga a todos y que permita normalizar la situación.