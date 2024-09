Feid conquistó México y tuvo sold out en tiempo récord en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Feid se presentará en tres ciudades en México por su Ferxxocalipsis Tour crédito cortesía Ocesa

Feid, más conocido como Ferxxo, se encuentra en la cima de su carrera y se ha consolidado como es uno de los artistas más influyentes del momento. El cantante colombiano no para de cosechar éxitos con su FerxxoCalipsis Tour 2024, logrando lleno total en las principales ciudades del país azteca: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El artista nacido en Medellín se subió al escenario para deleitar a los más de 150.000 fanáticos, que bailaron al ritmo de sus temas musicales, Si Te La Encuentras Por Ahí, Friki, Normal, Luna, Bubalu y Classy 101, entre muchos más.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Feid no solo ha conquistado a sus seguidores en vivo, sino que también está rompiendo récords en las plataformas digitales. En medio de su gira mundial, el artista paisa lanzó su nuevo sencillo, Se Me Olvida, en colaboración con el reggaetonero samario Maisak, una de las estrellas revelación de 2024, ha causado furor en redes sociales.

Los artistas compartieron también el videoclip oficial, protagonizado por los dos colombianos, que pretende “transmitir el dolor de perder al amor de tu vida, así como la agonía de pensar en alguien mientras intentas seguir adelante”, explicó la productora Universal en un comunicado.

A pocas horas del lanzamiento, la canción acumuló millones de reproducciones en YouTube, se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, con más de 50.000 creaciones con el sonido original, y alcanzó más de 11 millones de vistas en Instagram.

Feid lidera con sus canciones Se me olvida y Sorry 4 That Much las principales listas de música en México - crédito Carlos Ortega/Efe

En Spotify México, Se me Olvida lidera las listas de popularidad junto a los temas Luna, y Sorry 4 That Much. Feid es uno de los artistas más escuchados del país, asegurando posiciones en el Top Canciones Diarias y Apple Music, que también ha sido testigo de su éxito.

Como si fuera poco, Feid lanzó toda su discografía en formato vinilo, una edición para la colección de sus fieles seguidores, los ferxxistas, que no dejan de apoyar al artista en cada paso de su carrera musical.

Historia de amor entre Feid y Karol G

Feid y Karol G son considerados como una de las parejas más famosas de la industria musical - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

El cantante, productor y compositor de música urbana Feid mantiene una relación alejada de los focos desde hace más de 2 años con la también cantante paisa de Karol G, por lo que se sabe se conocieron en el inicio de sus carreras. Fue durante la grabación de la canción que tienen en común Friki en el 2021, cuando parece que los artistas tienen un acercamiento y donde sus fans sostienen que empezó todo.

No se sabe con exactitud cuando Feid y Karol G comenzaron a salir juntos, pues los artistas llevaron su relación en la más estricta intimidad hasta 2023, cuando hicieron su primera aparición pública como pareja. Desde entonces, se les ha visto juntos en los Latin Grammy 2023, donde la artista se acercó al compositor a darle un abrazo antes de subir al escenario a recoger uno de los premios que se llevó esa noche.

La pareja es de pocas publicaciones románticas en redes sociales, pero no es raro ver cómo cada uno disfruta entre el público durante los conciertos del otro. La artista conocida como La Bichota en su gira mundial de su disco con 4 Estadios Santiago Bernabéu sold-out, tuvo a Feid como espectador y testigo del éxito de su pareja.

Aun cuando han sido unos meses de mucho trabajo para los dos, sus corazones están felices. Durante un concierto, Karol G le dijo al público que ella ya estaba comprometida y reveló que le gustaría ser madre, por lo que se cree que el año que viene den este paso y se conviertan en padres.