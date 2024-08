Pepe Aguilar prepara concierto en Bogotá con Ángela y Leonardo: reveló si cantará con su yerno, Christian Nodal

El cantante mexicano presenta su nuevo álbum, "Que llueva tequila", en Colombia - crédito pepeaguilar_oficial / Instagram

Durante su reciente visita a Colombia, el cantante mexicano Pepe Aguilar anunció que regresará al país en octubre acompañado por sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, para un concierto denominado Los Aguilar. El espectáculo se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, y busca amalgamar tradición, música y legado familiar. Además, Aguilar dio a conocer su nuevo álbum, Que llueva tequila, en el cual presenta una mezcla de temas originales y tradicionales.

En una entrevista con Vea, Pepe Aguilar compartió detalles sobre su vida y carrera, destacando la influencia de su familia en su trayectoria musical. Hijo de los icónicos artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe ha sabido construir su propio camino en el mundo de la música, pese a las comparaciones con su padre.

“Nací en una gira con mis papás, andaban de gira. Yo siempre vi a mi papá famoso, siempre lo vi querido, siempre lo vi acosado por los fans y para mí eso era normal. Y cuando yo empecé a cantar en solitario y me empezó a ir bien y algunas personas me decían ‘ey, te está yendo bien porque eres hijo de Antonio Aguilar’, comentó recordando los inicios de su carrera.

A lo largo de la charla, Aguilar se refirió a Ángela, que también ha dejado una marca importante, no solo en el campo musical, sino también en la vida personal de su padre. Ángela, de tan solo 20 años, contrajo matrimonio recientemente con el también cantante Christian Nodal, un hecho que Pepe comenta con una mezcla de afecto y reflexión. “Yo lo quiero mucho ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven, pero se aman y así es la vida”, afirmó, resaltando que, aunque le cuesta aceptar el ritmo de crecimiento de sus hijos, ha aprendido a dejarlos ir y ser independientes.

Además, Aguilar mencionó su carácter sentimental, expresando que los momentos más emotivos de su vida están relacionados con sus hijos.“Como papá, como hijo, como esposo, como hermano, como todos he llorado. Yo soy muy sentimental y por supuesto, que por lo que uno más llora es por los hijos. Hasta ahorita es lo que es lo que he entendido”, confesó.

El nuevo disco, Que llueva tequila, es el trigésimo cuarto en la carrera de Pepe Aguilar y promete una fusión de música de mariachi con elementos de rock, alejándose un poco de las fusiones con pop que exploró anteriormente. “Es un disco de canciones nuevas, al estilo que a mí me gusta hacer”, explicó, ofreciendo a sus seguidores una propuesta frescamente tradicional.

Por otro lado, aprovechando su visita, Pepe presentó encantado a su mascota, un pug negro llamado Gordo, que también se ha convertido en una pequeña celebridad digital y viaja con él en sus giras promocionales. Su presencia en Colombia ha sido bien recibida, y Pepe prometió volver más seguido al país.

Consultado acerca de la posibilidad de realizar una colaboración musical con su yerno, Christian Nodal, Pepe Aguilar no descartó la idea y comentó que si bien Nodal no era inicialmente un fan de su música, Ángela se encargó de que la escuchara, lo cual podría abrir la puerta a futuras colaboraciones entre ambos artistas: “Seguramente se dará porque Nodal, aunque no es muy fan, porque bueno, ya es porque oyó mi música, pero no la había oído y Angela se encargó de que la oyera”.

Finalmente, Pepe Aguilar reafirmó su compromiso con la música y con compartir el arte de su familia, enfatizando la conexión emocional que mantienen tanto entre ellos como con sus seguidores alrededor del mundo. De este modo, su próximo concierto en Colombia se presenta como una ocasión imperdible para celebrar décadas de legado musical familiar.