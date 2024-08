Melissa Martínez fue víctima de ciberdelincuentes que utilizan su imagen con inteligencia artificial: “Ya están investigando”

La periodista expresó su preocupación por esta situación en redes sociales - crédito @martianarias4/X

Con la llegada de nuevas tecnologías, los delincuentes han hecho de las suyas para acomodarse y buscar el punto de quiebre, con lo que perjudican a millones de usuarios de diferentes plataformas. Este fue el caso que denunció recientemente la periodista y presentadora Melissa Martínez a través de sus redes sociales, en las que denunció haber sido víctima de delincuentes cibernéticos.

Según contó la comunicadora, los ladrones encontraron la manera de usurpar su identidad en repetidas ocasiones con el fin de comercializar productos que, aparentemente, ella habría consumido y recomendaba en su uso. Cabe resaltar que, el nivel de credibilidad que alcanza la soledeña la ha hecho acumular millones de seguidores en sus redes sociales, con lo que tiene un gran alcance de divulgación.

La soledeña aseguró que están utilizando su imagen modificada con inteligencia artificial para engañar a la gente - crédito @melissamartineza/Instagram

La alerta que lanzó la presentadora en sus InstaStories se debió a una serie de mensajes que recibió en su cuenta de Instagram de personas que le preguntaban por un producto para eliminar la diabetes. Al ver la cantidad de comentarios, la presentadora de ESPN aseguró que ella no padece dicha enfermedad e, incluso, nunca recomendaría un producto que promete combatirla de forma definitiva, por lo que expresó la preocupación que esto le genera.

“Me he sentido muy angustiada en estos días porque he recibido muchos mensajes en los que me preguntan sobre una medicación para luchar contra la diabetes, para contrarrestar esta enfermedad (...) yo nunca he sufrido de diabetes, yo no conozco esa medicación”, afirmó seriamente.

Melissa Martínez Pidió ayuda públicamente para recuperar su maleta - crédito @melissamartineza/Instagram

Utilizaron inteligencia artificial para suplantar su identidad

Además, la periodista agregó que los ciberdelincuentes se están pegando del uso de la inteligencia artificial para modificar su voz y así engañar a sus seguidores, con un tema que es delicado “Es un resultado más de la mala utilización de la inteligencia artificial, en donde utilizan a una persona popular como yo y le ponen un libreto que parezca real. Utilizan mi voz y la gente lo cree”, afirmó Martínez.

Ante la suplantación de identidad que vivió la atlanticense, la comunicadora indicó que instauró una denuncia por el uso indebido de su imagen, por lo que sus abogados ya estaban trabajando en ello. En vista de esta situación, la periodista se disculpó con las personas que en algún momento llegaron a pensar que era ella quien hablaba coherentemente sobre el asunto en mención.

“Lo siento mucho, sé que algunas personas me escribieron muy interesadas en el tema, creyendo que era una realidad y ahora tengo, otra vez, a los abogados trabajando en el tema a ver como solucionan porque esa situación no es correcta”, concluyó.

La bajaron del avión cuando ya estaba sentada

Cabe recordar que, mientras se desarrolló la Copa América 2024 en Estados Unidos, la periodista deportiva vivió momentos de tensión al interior de un vuelo cuando se dirigía a Dallas (Texas) desde San Francisco (California). En la historia publicada por la presentadora destacó la incomodidad que vivió cuando la abordaron en el aeropuerto cuando le negaron la posibilidad de abordar el viaje.

La presentadora subió una historia en su cuenta personal sobre la incómoda situación que vivió crédito-@melissamartineza -Instagram

“Hoy me pasó algo que en 20 años viajando jamás me ha pasado. Voy a abordar el vuelo, me bajaron del vuelo después de sentarme en el avión, pero todo lo que ocurrió en torno a ese vuelo y me tiene triste, mañana se los contaré, porque viví una de las experiencias más difíciles y donde me cuestiono ¿Dónde queda la sensibilidad de la gente?, porque son personas que deberían tener vocación de servicio. Así que les estaré contando”, aseguró en la publicación.

En el video que replicó en su cuenta de Instagram, Martínez se mostró visiblemente afectada por la situación, que no experimentaba desde hace mucho tiempo y siendo una figura reconocida en el mundo del deporte.