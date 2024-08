Estalló escándalo en Rtvc: dura carta contra Hollman Morris pondría en evidencia maltrato, explotación y acoso laboral

Hollman Morris, gerente de Rtvc, presuntamente involucrado por acoso laboral - crédito Rtcv y @HOLLMANMORRIS/X

Los problemas para Hollman Morris, periodista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá que oficia como gerente del sistema de medios públicos Rtvc, no cesan. El jueves 29 de agosto de 2024 se conoció una dura denuncia, proferida por Martha Selene Lozada Cardozo, coordinadora de gestión y de la relación con el ciudadano y las audiencias, debido a lo que sería el maltrato, explotación y acoso laboral.

En el oficio que Lozada envió al titular de la Radio Televisión Nacional de Colombia, Lozada Cardozo se quejó, en principio, de que no haya sido posible abordar de manera directa estos asuntos. Y posteriormente expuso situaciones que dejarían mal parado a Morris; que llegó el 16 de abril de 2024 al cargo en reemplazo de la actriz, abogada y gestora cultural Nórida Rodríguez, que también denunció presiones.

“He decidido comunicarme con usted por memorando como funcionaria de Rtvc, ya que no fue posible conseguir una cita presencial en su oficina que la pedí desde que llegó a la Gerencia. Además, soy a quien próximamente le van a aplicar el término del contrato laboral como trabajadora oficial por cumplimiento del plazo presuntivo”, advirtió en su misiva, compartida por el concejal de Bogotá Daniel Briceño.

Con esta misiva, enviada a Hollman Morris, se denunció maltrato laboral en Rtvc - crédito @danielbricen/X

Acto seguido, la funcionaria se quejó de la supuesta incoherencia de Morris, pues pese a hablar de la “familia Rtvc” que quería conformar a partir de ese entonces, se encargó –según ella– de desconocer a “muchas de las personas” que trabajan en la entidad.

“Su forma de ningunearnos fue monumental, de la misma manera usted ha procurado ningunear mi presencia en varios escenarios, por ello en el concierto de La Esperanza, se lo dije directamente”, agregó Lozada, que se identificó como una militante de los movimientos de izquierda hace 30 años, pero también como una trabajadora sin esperanzas en el proyecto de cambio que vendió el Gobierno Petro.

Las denuncias que tendrían en aprietos a Hollman Morris

En el documento, la coordinadora dijo haber presenciado la “forma de tratar” a los profesionales que ascendieron en la administración de Rodríguez, además de los contratistas y demás vinculados a Rtvc, que según ella, “llevan años haciendo con amor y pasión su trabajo”. Y contó que, como parte de sus funciones, adelantó ejercicios de escucha en la que las quejas contra el gerente son múltiples.

Hollman Morris llegó a la gerencia de Rtvc en reemplazo de Nórida Rodríguez - crédito ProBogotá

“Han sido un número significativo de personas de todas las áreas que hacen catarsis de su situación laboral en esta entidad. Los tratos que se reciben por parte de personas de su administración y cómo esto ha venido afectando su salud”, denunció la que es, hasta la fecha, funcionaria del sistema de medios públicos. Por ello, se animó a escribirle a su superior a la espera de correctivos.

Desde su postura, y basada en lo que llamó una convicción ética, indicó que la actual administración “necesita urgentemente una revisión autocritica de las formas en que, manejando el sistema de medios públicos, se está acabando con la salud mental de los y las trabajadoras de la empresa”. Al mismo tiempo, analizar las consecuencias que esto traería para los que hacen parte del ecosistema.

“Si bien los logros que ha tenido, que no son pocos, deben ser comunicados hacia afuera; las cosas que son negativas deben ser discutidas, analizadas y cambiadas hacia dentro”, afirmó Lozada, que hizo énfasis en la falta de planeación en la contratación, la ralentización de los procesos, y “la forma terrible de explotación laboral cuando hay profesionales terminando su jornada laboral a la media noche”.

Nórida Rodríguez denunció presiones por parte del Gobierno Petro a su salida de Rtvc, pues no esperaron que se consumara su desvinculación para posesionar a su reemplazo - crédito Colprensa

Coordinadora en Rtvc denunció acoso laboral

A su vez, el desmantelamiento de equipos completos de trabajo y lo que, reiteró, son “las constantes formas de acoso que aplican a quienes no quieren en sus equipos”, una situación que sería recurrente. “Que no haya señalamientos por tratar de manera cortés, amistosa y afectuosa a personas que no quieren más en esta empresa, que la paranoia cese, eso no le causa ningún bienestar a la empresa”, añadió.

La mujer dijo ser consciente de las repercusiones que podría tener esta misiva, pero señaló que no puede ser una “espectadora de esta forma de administración”, a su juicio similar a la que padeció cuando Miguel Uribe Turbay, hoy senador de la República, protagonizó cuando fue secretario de Gobierno de Bogotá, durante la administración de Enrique Peñalosa; cuando se sintió perseguida por su corriente política.

Con este precedente, la funcionaria le pidió a Morris que, “por el bien de un proyecto colectivo”, que piense un país a futuro, revise sus formas como directivo y se rodee, según ella, de “personas que puedan decirle tanto lo positivo y lo negativo”. Al punto que afirmó que la autocrítica es un privilegio que debe ejercerse, en pro de no perjudicar una visión de país distinta.

Rtvc, durante la administración de Hollman Morris, ha sido epicentro de duras denuncias sobre el ambiente laboral - crédito rtvc.gov.co/

“Sé que mi contratación por parte de la administración anterior ha colocado un Inri en mi frente, incluso en el principio ridículo que quienes levantamos la voz seamos señalados como ‘uribistas’, nada más alejado de la realidad en mi caso, y evita mi continuidad laboral en esta entidad”, recordó Lozada, que reafirmó sus condiciones profesionales, siendo una funcionaria que seguirá ejerciendo con “amor y pasión”.

Por último, remarcó que su carta sea tomada en serio y que no exista “revanchismos de ninguna clase”, con la convicción de que si existe un ambiente laboral en buenas condiciones “el sistema de medios públicos va a resaltar mucho más de lo que lo hace en este momento”. Como también le pidió que “no eche en saco roto” las necesidades que existen de que se lleven a cabo cambios en la entidad.

“Por mi parte, saldré dignamente el día que termine mi vinculación laboral, como es mi deber, entregaré todo lo que está a mi cargo actualizado, completo y el informe de gestión a quienes ustedes decidan que se encargue de la coordinación con la esperanza que se sigan liderando cambios que mejoren la relación con el ciudadano tanto el externo como el interno”, puntualizó.