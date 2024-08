Natalia París se defendió de quienes aseguran que se operó su rostro: “¡Nací así!”

Natalia París respondió con pruebas en mano a un seguidor que señaló que su nariz era operada - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Natalia Paris se mantiene hasta la fecha y durante más de tres décadas como una figura dominante en la farándula colombiana. La antioqueña que cautivó hombres y mujeres por igual con su belleza en distintas campañas publicitarias desde finales de los 90, se transformó en un nombre conocido por todos en el país.

Paulatinamente fue mostrando otras facetas aparte del modelaje, incluyendo algunas incursiones como actriz y presentadora, pero destacando sobre todo como empresaria y como DJ, algo que capitalizó al máximo con el auge de las redes sociales, llegando a una nueva generación y acumulando a la fecha un total de 1,7 millones de seguidores en Instagram que se maravillan no solo con sus viajes a distintos destinos alrededor del mundo, sino con la manera en que mantiene su belleza a sus 51 años.

Como sucede con buena parte de las celebridades, los comentarios alrededor de su apariencia física no son ajenos para la antioqueña, y a menudo está la discusión de si toda su belleza es natural o, por el contrario, se debe más a cirugías y retoques estéticos. Uno en particular destacó por tener lugar durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram.

En esta, un seguidor le preguntó por el nombre del cirujano que “le dejó la nariz así de bonita”. La modelo no tardó en responder y compartió una fotografía de su niñez enfrentada con una de la actualidad, dejando claro que la forma de su nariz es idéntica a la que tenía desde que era niña. Dicha imagen vino acompañada de un mensaje que decía “¡No, nooo! Mírame de chiquita. La misma nariz. ¡Nací así!”.

Una vez se difundió la respuesta de Natalia París en otras cuentas, las reacciones del público no se hicieron esperar, saliendo principalmente en su defensa y hasta añadiendo que su hija, Mariana Correa, tiene una nariz idéntica a la suya.

“Ella no tiene necesidad de cirugías, Natalia es una mujer muy hermosa siempre”, “Entiendo que con tantas cirugías ya todo el mundo piensa que todo es operado, pero esa vieja siempre ha sido muy linda”, “Ella es wowww por eso fue de las más top en su época”, “Ahora no pueden ver personas premiadas con belleza porque todo es cirugías”, “La hija le heredó esa nariz”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Natalia París recordó curiosa petición que le hizo a su cirujano plástico

Pese a que no se intervino la nariz, la paisa no es ajena a los retoques estéticos. Aparte de mandarse a colocar implantes mamarios cuando tenía 18 años, semanas atrás difundió en su cuenta oficial de Instagram una conversación que tuvo con un cirujano plástico de confianza al que le pidió sacarle algo de cintura para no perder la curvatura en esa zona del cuerpo – más conocida como la cintura de avispa –.

“Le estoy diciendo que me saque más cinturita … Otro poquito”, dice Natalia, mientras el especialista le responde “pero qué necesitas tú, no necesitas más”. Ante esto la DJ agregó: “A las mujeres que hacemos mucho ejercicio se nos marca este musculito acá, yo quiero que me saque más cintura”, mientras mostraba su trabajado abdomen frente al espejo.

Las reacciones a la publicación no tardaron en aparecer, pero en esta ocasión y pese a que no faltaron los elogios a su figura, hubo quienes estuvieron de acuerdo con el cirujano al negarse a realizar el procedimiento. Incluso hubo quienes pusieron en duda sus prácticas alimenticias debido a su visita al especialista.