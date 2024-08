Tiktoker español que preguntó “qué les pasa a todos con Colombia” vendrá al país: ‘Mr Taxes’ confirmó que Gobierno y empresarios turísticos le pagarán el viaje

Frank reaccionó y le hizo petición a Luis Carlos Reyes por video viral de Colombia - crédito francuellar26_ y luiscarlosrh/TikTok

En los últimos días, ha sido tema de conversación en las redes sociales un video de un tiktoker español en el que a manera jocosa expresó lo confundido y sorprendido que se encontraba por el gran interés que han demostrado tener varios de sus conocidos y allegados por visitar Colombia, ya que tiene las redes sociales llenas de videos y fotos con personas que están viajando al país.

De acuerdo con la publicación del joven, este es uno de los destinos preferidos de los ciudadanos extranjeros para salir a pasear e ir de vacaciones, al punto de que le causó curiosidad conocer qué es lo que tienen las ciudades de acá o cuáles son los planes que se están ofreciendo para hacer que todos vengan sin importar la distancia que existe.

El clip, que fue una manera de catarsis para Fran Cuéllar, pues es de solo 24 segundos, llamó la atención del público y ya tiene cerca de un millón de visitas.

Incluso, llegó a las manos de Luis Carlos Reyes, el actual ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, conocido como Mr. Taxes, el cual no tardó en responderle al creador de contenido español a su mejor estilo.

Tiktoker español viralizó un video en el que pregunta la razón por la que todos quieren visitar Colombia - crédito @francuellas26_/TikTok

“¿Qué le pasa a todos con Colombia? Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviera a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia?”, son las palabras que utilizó el tiktoker en su video.

Por este cometario, Mr. Taxes le explicó tanto al ciudadano español como a los internautas por qué Colombia “está de moda”.

A través de un video publicado en su perfil de Tiktok, Luis Carlos Reyes, le enumeró a Fran varios atractivos que tiene el país cafetero, compartió algunas de las actividades turísticas que pueden hacer las personas que deciden viajar a conocer, presumió sus habilidades en el tejo y mostró los paisajes naturales de diferentes zonas.

“Hay muchísimas razones, puede que sean las explosiones, el barbecue y la cerveza del tejo, o el bolo aéreo, como se le conoce al deporte nacional. Puede que sea el avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano, puede que sea la gastronomía, puede que sean festivales como el Petronio o la Feria de Cali, puede que sea el windsurfing en La Guajira, puede que sea el turismo ecológico en la Amazonía colombiana, en cualquier caso, te esperamos aquí en Colombia, el país de la belleza”, dijo el ministro en el clip que uso como respuesta a la publicación que hizo el influencer.

Mr. Taxes respondió video viral y explicó por qué cree que los extranjeros quieren visitar Colombia - crédito @LuisCarlosH/Tiktok

Sin embargo, las reacciones no pararon ahí, pues el creador de contenido español, Fran Cuéllar, volvió a aparecer en sus redes sociales hablando sobre el tema y respondió al video que le hizo el ministro colombiano aprovechando para hacerle una petición.

En el nuevo post, el ciudadano extranjero aseguró que no se imaginaba el alcance que iba a tener su publicación, se impresionó de ver lo que le dijo y le dejó ver Mr. Taxes y le respondió a todos los que lo han invitado.

“Cómo os parece que el ministro de Turismo de Colombia me ha contestado, o sea, el video ya tiene más de 700 mil visitas, wow. Así, sin darme cuenta, le he hecho campaña internacional del turismo de Colombia a Colombia. Así que nada, de verdad, Luis Carlos, estoy super agradecido porque me has enseñado las maravillas de Colombia, y no solo tú, sino todos los colombianos, porque estoy viendo un montón de videos de vuestro país, que es impresionante. Tengo unas ganas de visitarlo cada vez mayores. Espero que me invitéis en plan de verdad para allá porque yo estaré encantando de visitar el país. Estoy alucinando”, le dijo Fran Cuéllar a Luis Carlos Reyes tras su repost.

Esta fue la reacción y petición que le hizo el tiktoker español a Luis Carlos Reyes tras respuesta que le dio con video hablando de Colombia - crédito francuellar26_/TikTok

Finalmente, el español indicó que espera visitar pronto Colombia y le pidió a las agencias de viaje que lo inviten y se encarga de hacer todo tipo de material para seguir promocionando el país, ya que aseguró que eso se le da muy bien, pero que en este momento no tiene cómo viajar.

Por eso, el ministro reaccionó asegurando que fueron muchas las personas las que pidieron que lleve a conocer el país cafetero. Así que se tomó en serio la situación y en las últimas horas contestó con una invitación para el joven en la que le dio todos los accesos y posibilidades, gratis.

Ministro de Turismo de Colombia compartió la invitación gratuita que le hizo el Gobierno al Tiktoker español que habló sobre visitar el país - crédito @luiscarlosreh/IG

Ante esto, varios usuarios reaccionaron, algunos felices invitándolo, otros dándole ideas de actividades que puede hacer, mientras que hubo quienes criticaron la idea de que quisiera conocer el país gratis, pues creen que no es la forma de apoyar el turismo.