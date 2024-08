Reconocido parque de diversiones de Bogotá ofrece tarjeta de membresía anual poco conocida: tiene ingresos ilimitados

La membresía incluye un Pasaporte Nitro diario y descuentos en servicios dentro del parque - crédito Colprensa

En la página web y redes sociales del parque de diversiones Salitre Mágico ahora se muestra una novedad. Se trata de la membresía anual que permite a los visitantes disfrutar de sus atracciones cuantas veces quieran durante le tenencia de la tarjeta.

Este pase exclusivo se destaca por incluir un Pasaporte Nitro por día de visita y diversos descuentos en diferentes servicios dentro del parque, de acuerdo con la información que provee la página oficial.

“¿Te imaginas tener diversión ilimitada? ¡Ya es posible con tu Membresía 2025! Cómprala ya y obtén increíbles beneficios: 1 Pasaporte Nitro ilimitado durante la vigencia de la membresía (desde que la actives hasta diciembre del 2025); 2 pasaportes Nitro o Kids al mes con 40% dto en taquillas sobre precio full. *No aplica para compras web; 10% de descuento en compras al interior del parque en comida, atracciones adicionales, juegos de destreza, souvenirs y Fast Pass*; 1 Fast Pass Platinum el primer día que uses tu membresía”, se lee en la cuenta de Instagram del parque.

En cuanto a precios, la misma empresa de entretenimiento familiar comunicó que el precio de lanzamiento inicial es de 129.900 pesos colombianos, y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024 o hasta agotar existencias. Posteriormente, de acuerdo con la información que publicó el portal Las2Orillas, el costo ascendería a $260.000.

Además, la información promocional indica que esta membresía puede ser utilizada inmediatamente por quienes la adquieran durante los meses de agosto o septiembre de 2024, así que los compradores podrían disfrutar de Salitre Mágico en lo que resta del año y durante todo 2025. Esto incluye eventos especiales como el Festival de Navidad y HalloKids, que se benefician también de este pase anual.

Las personas que pueden ingresar de manera gratuita al parque

Las políticas de entrada del parque Salitre Mágico permiten el ingreso gratuito de ciertos grupos de edad, lo que lleva a preguntarse si estas personas pueden disfrutar de las atracciones.

En ese sentido, la normativa del establecimiento es que el parque de diversiones ofrezca la posibilidad de ingresar sin costo a niños menores de 80 centímetros, mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años.

No obstante, esta gratuidad tiene sus limitaciones. A pesar de no tener que pagar entrada, estos grupos no pueden participar en las atracciones debido a riesgos para su salud y seguridad. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores, existe la opción de firmar un consentimiento bajo su propia responsabilidad para poder usar las atracciones, como comunicó Caracol Radio.

Salitre Mágico, el parque de diversiones con la montaña rusa de propulsión magnética y rápida más alta de la región

La nueva atracción del parque, Drakko by Claro, es una montaña rusa de propulsión magnética y es la más alta y rápida de Latinoamérica.

La nueva montaña rusa, fabricada por Premier Rides, empresa estadounidense conocida también por trabajar con Disney, contó con una inversión de 50.000 millones de pesos, esta atracción presenta características impresionantes: una velocidad máxima de 100 km/h, una altura de 47,5 metros y una longitud de 263 metros. Con capacidad para atender hasta 600 personas por hora, se convierte en una de las diez montañas rusas con estas características a nivel mundial.

El director general de Salitre Mágico, Néstor Bermúdez, explicó a Forbes que esta apertura es parte de un ambicioso proyecto de renovación del parque, con una inversión total de 100.000 millones de pesos, proyectado para los próximos cinco años. “Vamos a invertir en más atracciones, escenario, equipos, renovación y actualización de tecnologías”, detalló.

Bermúdez resaltó la importancia de esta renovación no sólo como un impulso al parque, sino también como un factor para mejorar la permanencia de los visitantes. “Nuestro tiempo de permanencia aumentó de 4,5 horas en promedio a casi 7 horas”, indicó, señalando que las nuevas atracciones son clave para mantener este crecimiento.