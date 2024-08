Reportan hostigamiento armado en Fortul (Arauca)

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevamente Arauca volvió a padecer por la violencia en su territorio, luego de que durante la noche del domingo 25 de agosto se reportar un hostigamiento armado en contra de la estación de Policía del municipio de Fortul, en el occidente del departamento.

Con ráfagas de fusil, hacia las 8 de la noche, un grupo armado atacó a los uniformados que se encontraban en la sede policial, que respondieron a la provocación, sin que se hayan afectado a la población civil en medio del intercambio de disparos, informaron en la emisora Caracol Radio.

No obstante, pese a las hostilidades con armas de fuego, las autoridades en Arauca no tienen registro de personas que hayan resultado heridas en medio del nuevo ataque, del que hay circulando videos en redes sociales que se han hecho virales, agregaron en el medio radial.

Entre tanto, la representante a la Cámara por ese departamento Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, volvió a descalificar la gestión en seguridad del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, ante las incursiones armadas en esa zona de frontera con Venezuela.

“Hostigamiento contra la estación de @PoliciaColombia en el municipio de Fortul, también en Arauca. Parece una noticia del año 2000, pero sucedió hace solo una hora. Nunca antes se había sentido la violencia a un nivel tan aterrador. @mindefensa @Ivan_Velasquez_ @PCambioRadical (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X, junto con uno de los videos que daban cuenta del hostigamiento.

La congresista ya había advertido, más temprano, que la violencia en Arauca no cesa y son constantes los homicidios, donde en la última semana los violentos se ensañaron contra los jóvenes, con el asesinato de seis de ellos.

“Exijo respeto por la vida, en menos de 72 horas 6 jóvenes asesinados. Hago un llamado al Presidente, al Ministro de Defensa y al señor gobernador para que escuchen el clamor de las familias araucanas. ¿Hasta cuándo? (sic)”, afirmó en su cuenta oficial de la red social X, junto con un video en el que dio cuenta de la grave situación de orden público en esa zona del oriente del país.

“Casi 800 personas han sido asesinadas en estos dos últimos años en el departamento de Arauca. Hace tan solo tres días, cuatro jóvenes han parecido muertos en las vías. Es devastador ver como esta violencia le sigue arrebatando la vida a tantas de estas personas que son la esperanza y el futuro de nuestras comunidades. Un joven asesinado es un sueño y un potencial que se ha perdido”, expresó en el mismo donde volvió a señalar la “indiferencia” del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del presidente Petro ante esta situación de violencia.

Masacre de cinco personas en Puerto Rico (Caquetá)

El suceso ocurrió en un patrullaje de acciones de control territorial en la zona de Putis, en la provincia de Huanta. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

En la noche del domingo también se registró el múltiple crimen de cinco personas en zona rural del municipio de Puerto Rico, en el occidente del departamento de Caquetá.

De acuerdo con la información que recogieron del violento hecho en la emisora La W Radio, las víctimas fueron tres colombianos y dos venezolanos, que, al parecer, se dedicaban a la minería ilegal y fueron hallados sin vida en inmediaciones de un yacimiento de oro, donde tiene injerencia una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.

La autoría de la nueva masacre en el país, según señalaron las autoridades en el periódico El Tiempo, sería la estructura Rodrigo Cadete.

Mientras que en Caracol Radio indicaron que se tiene información extraoficial de que el lugar estén los cuerpos sin vida de tres víctimas más, pero se encontrarían en un sector cuyas condiciones impiden buscarlos, por lo que las autoridades esperarán a realizar la diligencia durante la madrugada.