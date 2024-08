Nuevo problema de dinero se viene para los colombianos por escasez de combustible para las aerolíneas

Los colombianos están cansados del alza en precios de muchos productos y servicios - crédito Infobae

Hay incertidumbre en Colombia debido a la alerta que expusieron las aerolíneas por una posible escasez de combustible para los aviones.

Pese a que el presidente Gustavo Petro aseguró que no hay escasez de combustible para aviones, sino que se trata de una actividad irregular que ya está bajo investigación, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, precisó que el 95% del combustible está garantizado, compañías como Latam cancelaron más de 30 rutas para el 27 de agosto.

Ante la situación, dirigentes gremiales expresaron su preocupación en un momento en el que la economía nacional no la pasa bien.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, afirmó que los recientes reportes de aerolíneas representan un nuevo y serio desafío para la economía.

“En un país de las dimensiones de Colombia, con su geografía diversa y muchas veces difícil, la conectividad aérea es fundamental para el crecimiento y la competitividad. Urge normalizar la distribución de este combustible y tomar medidas para evitar una situación similar que lleve a mayores disrupciones e impida la reactivación económica del país”, expresó la dirigente gremial.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, pidió soluciones urgentes a la escasez de combustible para aviones - crédito @McLacouture/X

Responsabilidad del Gobierno

Sobre esto también se pronunció el expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Francisco José Lloreda, que hizo varios cuestionamientos al presidente Gustavo Petro, que minimizó la situación, pero hizo que Ecopetrol importara combustible.

“Presidente Petro: ¿Si, como usted dice, no hay desabastecimiento, por qué Ecopetrol anuncia la importación de 100.000 barriles de combustible? ¿Si no hay desabastecimiento, por qué cree que las aerolíneas están no solo cancelando vuelos, sino que pararon la venta de tiquetes en algunas rutas?”, preguntó el exdirigente.

Otros cuestionamientos fueron: “¿Usted en serio cree que las aerolíneas se benefician no volando y que quienes distribuyen el combustible a los aeropuertos se lucran no haciéndolo? ¿No cree que usted, el ministro de Minas (Andrés Camacho Morales) y el presidente de Ecopetrol han debido anticiparse e importar combustible antes de entrar a reparar Reficar?”

En conclusión, Lloreda le solicitó a Petro que “no le mienta más al país, no culpe a otros de la imprevisión de su Gobierno, y asuma la responsabilidad del incremento que se viene en tiquetes”.

Francisco José Lloreda, expresidente de la ACP, exigió al presidente Gustavo Petro que no le mienta al país ante la situación de combustible para aviones - crédito @FcoLloreda/X

Falta un equipo preparado

De igual manera, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Cabal, señaló que la crisis que vive el sector aeronáutico es una muestra de la importancia de tener un equipo técnico preparado para anticiparse a posibles contingencias.

Según él, cuando un Gobierno se mueve más por ideologías, sin importar el funcionamiento de las cosas, pasa lo que está sucediendo hoy: “Todos los sectores golpeados. ¿Cómo se puede gerenciar un país así?”, lamentó el dirigente.

Lamentó que esta emergencia derivará no solo en cancelaciones y retrasos en los vuelos, sino que ocasionará un aumento en las tarifas, toda vez que dentro de la estructura tarifaria los combustibles pesan el 40% del costo.

“Esperamos que el Gobierno actúe con celeridad para superar los evidentes problemas logísticos haciendo lo que tenga que hacer, incluyendo la importación inmediata de combustible y procurando que no se repita la contingencia eléctrica en Reficar”, apuntó Cabal.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, confirmó que el precio de los tiquetes aéreos aumentará ante la falta de combustibles para aviones - crédito @JaimeA_Cabal

A repensar la idea de más impuestos

Manifestó que el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol tienen que garantizar la previsión para estas contingencias. Por eso, enfatizó en que, por ahora, se debe prever que la demanda por tiquetes aéreos nacionales e internacionales seguirá subiendo, lo que se traducirá en aumentos en la demanda por este combustible.

Por último, el presidente de Fenalco invitó al Gobierno a repensar su idea, a su juicio equivocada, de marchitar a la industria petrolera y gasífera a punta de impuestos y de frenar la exploración.

“Estamos viendo que cualquier falla en la operación de las refinerías impacta sobremanera en los precios de los combustibles, y más grave aún, afecta la competitividad de toda la economía, tan golpeada últimamente”, finalizó Jaime Cabal.