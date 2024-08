Desmienten rumores de hospitalización de Francia Márquez en Bogotá: su estado de salud es bueno

Según reportes preliminares, la vicepresidenta Francia Márquez fue hospitalizada en Bogotá, pero luego se conoció que se trataban de unos exámenes médicos de rutina - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

En las últimas horas, la atención del país se dirigió a la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que al parecer fue internada de urgencia en la Clínica Marly de Bogotá. Según reportó la cadena radial La FM, la alta funcionaria fue trasladada al centro médico por razones que no fueron divulgadas oficialmente, en su momento.

De acuerdo con información de varios medios de comunicación que se comunicaron con el equipo de la ministra, ella fue llevada a la clínica tras experimentar dolores que se intensificaban gradualmente, posiblemente relacionados con un cuadro de gastritis. Indicaron además que su ingreso al centro médico se produjo después de las 2:00 p. m. del 26 de agosto.

Sin embargo, la Vicepresidencia de la República rápidamente desmintió los rumores sobre un posible cuadro de gastritis en la segunda mandataria y sobre la gravedad de su estado de salud. Aclararon que su visita al centro médico fue para realizarse exámenes de rutina y que su ingreso al centro no ocurrió a la hora reportada, sino alrededor de las 12:00 p. m.

“Se informa a la opinión pública que hacia el medio día, la señora vicepresidenta y ministra de igualdad y equidad, @FranciaMarquezM acudió a una entidad de salud para realizarse unos exámenes. Ella se encuentra en buen estado de salud (sic)”, se lee en el mensaje oficial publicado en la red social X.

La Vicepresidencia desmintió los rumores de gastritis y aseguró que la visita al centro médico fue para exámenes rutinarios, no para tratar una condición grave - crédito @ViceColombia/X

El supuesto ingreso de Márquez en la clínica provocó diversas reacciones en la opinión pública, que fueron desde expresiones de apoyo y solidaridad hasta especulaciones sobre la gravedad de su estado de salud; sin embargo, este hecho también revivió las críticas hacia la vicepresidenta, relacionadas con los recientes escándalos por las denuncias sobre la baja ejecución presupuestal de su ministerio, por lo que ha sido juzgada y señalada.

Según los datos más recientes, revelados por el diario El Tiempo, el Ministerio de la Igualdad y Equidad presenta una ejecución de apenas el 1,24% del presupuesto asignado para la vigencia actual, un indicativo de la ineficacia en la utilización de los recursos.

El reporte de la fuente citada destaca que, aunque el sector de Igualdad y Equidad en su conjunto muestra una ejecución del 43,17%, esta cifra es en gran parte impulsada por las entidades adscritas al ministerio, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Instituto Nacional para Sordos (Insor) y el Instituto Nacional para Ciegos (Inci), que tienen ejecuciones significativamente más altas (50,12%, 47,28% y 45,94% respectivamente).

El incidente sobre la salud de Francia Márquez también reavivó las críticas sobre la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad - crédito Darwin Torres/Vicepresidencia

Sin embargo, este no fue el único escándalo reciente. Aunque su estado de salud no estuvo en peligro, en redes sociales se recordó que Francia Márquez estuvo en el centro de la polémica debido a una respuesta controvertida durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En esa ocasión, la vicepresidenta abordó las críticas que recibió de dicha comisión por no responder a un cuestionario sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad, ya mencionado.

La alta funcionaria explicó durante la sesión que la información fue enviada a la Comisión de manera oportuna por correo electrónico. No obstante, indicó que el correo “rebotó” y que, en tal caso, se trata de un problema que no corresponde a su despacho ni a sus funcionarios, al destacar: “Eso ya no es problema mío”.

“Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 a. m., la respuesta al cuestionario. Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del ministerio”, dijo Francia Márquez