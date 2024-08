Laura Tobón enterneció las redes sociales con video de Lucca a ritmo de Coldplay: “Ayúdenme”

El menor apareció cantando un tema de la agrupación Coldplay - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón se ha caracterizado por compartir con sus seguidores los diferentes momentos que acontecen en su vida, especialmente, desde la llegada de Lucca. El menor, que se roba la atención en las redes sociales de su madre, se roba todas las miradas con cada aventura que tiene junto a la modelo y presentadora, dejando ver lo creativo y entendido de las situaciones.

La también emprendedora, ha recopilado cada parte del proceso de crecimiento en las diferentes publicaciones que tiene en su feed, dejando a más de uno derretido con las ocurrencias de Lucca. Recientemente, el menor se volvió a robar la atención de sus seguidores, al protagonizar un tierno video en el que intentó imitar a la perfección un tema de la agrupación británica, Coldplay con el tema A sky full of stars.

En el clip se ve cuando el primogénito de la presentadora toma un trípode que está sobre la mesa del centro de la habitación en la que se encuentra, como si se trata de un micrófono. De repente, cuando empieza la interpretación del vocalista de la banda, Chris Martin, el menor como si se tratara de un evento multitudinario toma el accesorio comenzando a cantar y bailar a ritmo del tema.

Asimismo, Lucca mueve sus manitos sobre la mesa como si estuviera tocando el piano y vuelve a tomar su micrófono para seguir interpretando la que sería su canción favorita del grupo. Sin embargo, el hijo de Laura Tobón de la emoción tomó el trípode con fuerza y lo tumbó al piso mientras tiernamente lo recoge volviendo a ubicarlo en su lugar para continuar su interpretación.

De repente, Tobón dice “no importa mi amor, ¡sigue!” y continúa moviéndose como si nadie más al interior de la habitación estuviera disfrutando de su momento espacial. En la leyenda de la publicación que reposa en la cuenta de Instagram de la presentadora, no dudó en pedir ayuda a sus seguidores para que el clip tuviera el alcance suficiente y llegue hasta los integrantes de Coldplay, acumulando miles de likes y comentarios.

“El amor de mi bebé por Coldplay. La pasioooonnnnn por esta canción. Ayúdenme a que este video le llegue a Coldplay”, escribió Laura.

Rápidamente, los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer y escribieron mensajes como: “No puedo con tanto amor, me derrito, soy su fan”; “ojalá Coldplay lo viera, sería maravilloso, fan de las actuaciones de Lucca”; “este bebé es único de verdad, no me canso de verlo disfrutar y crecer”; “jajaja el pequeño Lucca dándolo todo en su escenario personal, amándolo”, entre otros.

El ultimátum que le dieron a Laura Tobón en su relación

La bogotana, lejos de tener una vida perfecta con su esposo –10 años mayor que ella–, confesó en el programa Desnúdate con Eva que ha tenido algunos problemas en su relación. Debido a los compromisos como modelo y presentadora, Tobón no permanecía mucho tiempo en casa, por lo que recibió un ultimátum de Álvaro Rodríguez.

“Aprendí a decir que no desde que soy mamá, porque yo antes le decía que sí a todo. Me montaba de avión en avión, vivía enferma y nunca veía a mi esposo. Me acuerdo de que, en algún momento, me reclamó porque no me veía nunca en la casa y me preguntó cuáles eran mis prioridades: Vives de un lado a otro, ¿y tu casa qué?”, a lo que entregó una respuesta en la que dejó claro que quería seguir por ese camino.

Con la llegada de Lucca, también vino ese alto que debió hacer casi en seco, pues comprendió que necesitaba parar en algún momento, y esa fue la señal más importante: “Hasta que me di cuenta de que la vida es como un semáforo, ¿no? Si uno solo tienes la luz verde, y sigues y sigues, ¿cuándo vas a frenar? Y mi hijo fue esa luz roja que me puso el pare”, explicó.