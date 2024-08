Roberto Cano se fue contra los detractores que criticaron su participación en ‘MasterChef Celebrity’: “Me decían mandoncito”

El actor habló de las críticas que recibió durante el programa de gastronomía - crédito Canal RCN

En la sexta temporada de MasterChef Celebrity Roberto Cano, reconocido por su participación en las producciones Pobre Pablo, Los Billis, Francisco el matemático, Primate y muchas más, se convirtió en el octavo eliminado del reality de cocina.

El bogotano tuvo que abandonar la competencia después de no convencer al jurado con su plato “Amonitas de la vida”, una creación que tenía como ingrediente principal un pulpo.

El reto de eliminación resultó ser uno de los más tensos de la temporada. Los participantes, entre ellos Cano, Ilenia Antonini, Jacko y el comediante Franko Bonilla, tuvieron 60 minutos y acceso completo a una despensa abierta para preparar un plato libre que demostrara todo su potencial culinario. En esta ocasión, Bonilla destacó por presentar su mejor plato hasta la fecha, a diferencia de Cano, que no logró convencer a los jurados, integrado por Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

“Amonitas de la vida”, el plato preparado por Cano, intentó sorprender con su originalidad. Sin embargo, la ejecución del platillo presentó ciertos defectos notables, especialmente en el punto de sal.

La noticia de su salida generó una reacción emotiva en el set puesto que los compañeros del actor expresaron su sorpresa, pero no solo los compañeros del bogotano se conmovieron con su salida, porque sus seguidores también se sintieron tristes con su despedida.

A pesar de que recibió buenos comentarios durante su participación en el reality, el actor reveló a Infobae Colombia que también recibió reacciones no tan agradables: “Los comentarios positivos, muy agradecido con la gente, con el apoyo, con la felicidad con que la gente recibe a veces los platos, como que lo reciben a uno en la calle ‘ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy siguiendo, ojalá gane todo eso’, me parece maravilloso y los negativos cuando vienen con con amorcito, son muy bien recibidos, los que vienen con bobo hijuetantas (SIC), pues simplemente bloqueo y ya”.

El bogotano destacó que no se deja afectar por este tipo de comentarios: “Ese tipo de comentarios me valen huevos. Yo soy como de teflón con esas cosas, la gente igual no tiene ni idea de qué es lo que pasa en una cocina ni qué es lo que está pasando aquí en la grabación ni si uno amaneció de buen genio de mal genio (...) A mí esos comentarios negativos, mala vibra, bloqueo y chao, no pasó nada, de resto muy bienvenidos”, expresó para este medio, destacando que los televidentes desconocen cómo son las emociones en el reality.

Roberto también se refirió a capítulos del programa en donde habló de sus compañeros y los usuarios lo malinterpretaron: “En una entrevista yo dije que de pronto Caterine (Ibargüen) había amanecido sensible ese día, porque todos tenemos un día donde amanecemos sensibles, y se me vino medio mundo encima a decir: ‘hay que la sensibilidad de las mujeres’. Hubiera sido Jacko hubiera dicho la misma vaina o hubiera sido Juan Pablo hubiera dicho la misma vaina. Todos tenemos un día en el que amanecimos sensibles, hay días que amanecemos de buen genio, hay días que se nos daña el día porque se nos quemaron los huevos al desayuno, todo eso pasa aquí (en MasterChef Celebrity) durante cuatro meses, todos los días”.

El actor explicó que a veces trató de explicarle a sus fanáticos lo que pasaba en algunos de los capítulos: “Hay gente que no le gusta algún comentario y trato de ponerlas en contexto, porque a veces las entrevistas quedan como fuera de contexto porque eso no es la realidad de todo o uno dice algo, pero faltó todo lo que dijo antes de y todo lo que dijo después de y ese pedacito fue el que salió, entonces la gente también tiene que tener en cuenta que esto no es en vivo y pasa por otras manos y lo que se ve, no es lo que lo que siempre es como es”.

Roberto Cano también dijo que durante la competencia, en los retos de campo tuvo diferencias con sus compañeros y algunos lo tildaron de “mandocito”: “Es primordial hacer lo que diga el capitán, bueno o malo, pero es lo que se hace lo que diga el capitán, a mí me dijeron un mandoncito una vez por por estar mandando dentro de la cocina, pero pues en ese momento, en ese reto, esa estación era mi cocina y se supone que todos tenían que hacer caso, si no quieren hacer caso, pues ahí y hay choques. Los choques son de cocina obviamente nada más”.