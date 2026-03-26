Colombia

Pico y Placa en Cartagena jueves 26 de marzo: qué vehículos descansan y cuáles están exentos

Cuáles son los autos que no pueden circular este jueves, chécalo y evita una multa

Guardar
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

La Alcaldía de Cartagena informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este jueves 26 de marzo en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy jueves 26 de marzo

  • Motos: 1 y 2.
  • Particulares: 1 y 2.
  • Taxis: 5 y 6.

No solo la restricción vehicular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

  • Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.
  • Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
  • Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

Este es el Pico y Placa vigente en Cartagena en todo 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

La alcaldía de Cartagena dio a conocer cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

La restricción vehicular se determinará de acuerdo al último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8.
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

  • Lunes: 7 y 8.
  • Martes: 9 y 0.
  • Miércoles: 1 y 2.
  • Jueves: 3 y 4.
  • Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

  • Lunes: 9 y 0.
  • Martes: 1 y 2.
  • Miércoles: 3 y 4.
  • Jueves: 5 y 6.
  • Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 2 de marzo de 2026 al 27 de marzo de 2026:

  • Lunes: 9-0.
  • Martes: 1-2.
  • Miércoles: 3-4.
  • Jueves: 5-6.
  • Viernes: 7-8.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.
  • Eléctricos o cero emisiones.
  • Oficiales de todos los niveles.
  • Fúnebres.
  • De emergencia.
  • De atención médica.
  • De distribución de medicamentos.
  • De rescate o traslado de órganos y tejidos.
  • De control de tráfico y grúas.
  • De residuos hospitalarios.
  • De medios de comunicación.
  • Que ofrecen servicios turísticos.
  • Escolares.
  • De valores
  • Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el automóvil con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del auto y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el vehículo del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 26 de marzo de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy jueves

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 26 de marzo de 2026

Resultado Super Astro Luna hoy 25 de marzo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna hoy 25 de marzo

Resultados Lotería de Meta 25 de marzo: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados Lotería de Meta 25 de marzo: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Estos son los cortes de la luz del 26 de marzo en Santander

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de la luz del 26 de marzo en Santander

Pico y Placa en Cali este jueves 26 de marzo: qué autos descansan por la restricción vehicular

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cali este jueves

Pico y Placa en Cali este jueves 26 de marzo: qué autos descansan por la restricción vehicular
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Exmodelo Ingrid Karina fue vista en lamentable estado por un taxista en Bogotá y realizó conmovedora petición

Marcela Reyes sorprende con un viaje a Miami y genera rumores de una nueva entrevista sobre B King: esto es lo que se sabe

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

Deportes

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Alberto Gamero tendría su primera experiencia internacional como técnico: este sería el equipo que lo buscaría

Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali

Figura de Croacia no se deja sorprender de James Rodríguez en la selección Colombia: “Su inicio no fue el ideal”