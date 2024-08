María Fernanda Cabal demandó el decreto del Gobierno que suspendió las exportaciones de carbón a Israel

La demanda destaca el impacto negativo del decreto en el empleo y en la economía nacional, que ya enfrenta dificultades - crédito Luis Cortes/REUTERS

La senadora María Fernanda Cabal radicó una demanda de nulidad contra el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, que ordena la suspensión de exportaciones de carbón a Israel.

Cabal argumentó que esta medida no solo infringe la Constitución Política y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, sino que también responde a una agenda ideológica que pone en riesgo la estabilidad económica de Colombia.

En un comunicado, la senadora calificó el decreto como una acción que, “tiene como fundamento principal una posición ideológica frente al conflicto entre Israel y Palestina”. Según Cabal, el decreto asume una postura activa contra Israel y a favor de Palestina, lo que, según ella, va en contra del deber del Estado de mantener neutralidad en conflictos internacionales.

Cabal destacó las implicaciones económicas negativas de esta decisión. “La economía colombiana ha venido presentando un deterioro en lo transcurrido de este año”, señaló. Agregó que, en el primer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) creció solo un 0,7%, y en el segundo trimestre el crecimiento fue del 2,1%. Además, la tasa de desocupación aumentó del 9,3% al 10,3% durante el mismo período.

La senadora también subrayó el impacto del decreto en el empleo, especialmente en el sector minero. “Según cifras del Dane, recogidas por la Asociación Colombiana de Minería, el subsector carbón genera 50.048 empleos directos”, explicó. “Y por cada empleo directo que generan las actividades mineras, se generan más de 4 empleos indirectos.”

Cabal hizo hincapié en que la decisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no consideró adecuadamente las consecuencias sobre el empleo. “La medida adoptada por el Ministerio no tuvo en cuenta el impacto negativo sobre los trabajadores y las familias que dependen de la industria minera”, afirmó.

La demanda de nulidad presentada por Cabal se enmarca en una defensa de los intereses de los departamentos mineros y en la protección de los acuerdos internacionales que benefician al país. La senadora espera que su acción legal impulse una revisión de la decisión y salvaguarde tanto la estabilidad económica como los compromisos internacionales de Colombia.

Gobierno descartó preocupación por pérdida de ingresos tras prohibición de exportaciones de carbón a Israel

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abordó el impacto del decreto que entró en vigencia el 22 de agosto, prohibiendo las exportaciones de carbón a Israel. En declaraciones desde la capital del Atlántico, Bonilla afirmó que la pérdida de ingresos estimada en más de $650 mil millones no representa una preocupación para el Gobierno nacional.

“El decreto lo que hace es decir que no vamos a permitir exportación de carbón a Israel, exclusivamente y solamente a Israel, pero el carbón que se vende en otras partes del mundo se sigue vendiendo”, dijo Bonilla.

Bonilla destacó que el país cuenta con mercados alternativos para la exportación de carbón. “No nos preocupa, y no nos preocupa por dos razones: la primera, es que los exportadores de carbón saben que tienen mercados alternativos. Lo único que les estamos diciendo es que por razones humanitarias no venderemos a Israel”, explicó el ministro.

La medida responde a una postura humanitaria del Gobierno, que prioriza no vender carbón a Israel en medio del conflicto en la región. El ministro aseguró que, a pesar de la prohibición, el sector de exportación de carbón seguirá operando y explorará otras oportunidades comerciales a nivel global.

“No, no es inconstitucional, el hecho cierto es que Colombia no puede apoyar las prácticas del Gobierno israelí y que ese gobierno se está utilizando el carbón colombiano para su propia política energética”, puntualizó.