Cúanto vale “Coraje”, el rimel con el que Lina Tejeiro respondió a Andy Rivera y Juan Duque

La actriz sigue publicitando su rimel en medio de la polémica - crédito @JuanDuque/YouTube/@LinaTejeiro/X

El estreno de Ni con él, ni conmigo, el último lanzamiento de Juan Duque y Andy Rivera, ha generado revuelo en las redes sociales, principalmente porque los artistas fueron pareja en su momento de la actriz Lina Tejeiro y se especuló con que su colaboración sería para enviarle un mensaje a la oriunda de Villavicencio.

Esto se confirmó con la presentación de la canción, puesto que a pesar de que en gran parte de la letra se habla de un amor difícil de olvidar, también tiene fragmentos que han sido tomados por los seguidores de los artistas como indirectas para Tejeiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Pensé que era yo, que el problema era mío y no te funcionó ni con él ni conmigo”, es el fragmento de la canción que más ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales.

Cabe recordar que, Lina Tejeiro tuvo una relación con Andy Rivera durante casi nueve años, siendo uno de los romances más mencionados por la prensa, debido a que estuvo marcado por varios momentos complicados, incluyendo la revelación de que ambos fueron infieles.

Meses más tarde, la actriz comenzó una relación con Juan Duque, pero tras varias semanas en las que mostraron su amor en redes sociales, anunciaron que su amor había terminado, lo que provocó que se generaran rumores sobre un posible triángulo amoroso con Andy Rivera.

Tejeiro aprovechó la canción para “facturar”

Durante varias horas los seguidores de Lina Tejeiro esperaron por algún tipo de reacción de la actriz sobre la canción y ella los sorprendió al publicar un video en el que se observaba que había llorado.

“He visto tus comentarios, he visto las páginas, lo que me mandas, he visto todo y llega un punto en el que uno dice: “Marica, ya, porque es como increíble, es increíble””, destacó Tejeiro antes de revelar que en realidad había aprovechado la situación para promocionar su rimel.

“Lo que me parece más increíble que yo digo, wow, es todo lo que he llorado y mi rímel no se corre porque es un rímel que no se corre, que sí dura y que no te hará llorar”, destacó la actriz al final del video.

Sumado a ello, horas más tarde publicó un segundo video en el que estaba con un fondo similar al del video que estrenaron Rivera y Duque, pero además de nuevamente promocionar su producto de belleza, también le envió una indirecta a los cantantes.

“A veces unir fuerzas no es suficiente, para triunfar y tener éxito se necesita coraje”, fueron las palabras de la actriz, que confirmó que venderá el rimel al 2x1 durante el 23 de agosto “Porque 2 es mejor que uno”.

Seguidores de la actriz se mostraron a favor de la actitud que ha tenido Tejeiro a pesar de la canción que estrenaron sus exnovios. “Los dos ex apagados se juntan para hacerle una canción, a ver si pegan a costillas de Lina”, “Lina en lugar de llorar, sigue facturando” o “Los mató y los destrozó, Reina”, fueron algunos de los comentarios.

La actriz se pronunció de nuevo tras el estreno de la canción de Andy Rivera y Juan Duque - crédito @LinaTejeiro/X

¿Cuánto vale el rimel de Lina Tejeiro?

El rimel es un cosmético usado para oscurecer, espesar, curvar y definir las pestañas, pero en el caso de Coraje, que es el producto promocionado por Tejeiro, se destaca por tener “aceites naturales de jojoba y almendras, esta fórmula innovadora promete no solo realzar tus pestañas con un volumen impresionante, sino también nutrirlas profundamente. Libre de parabenos y siliconas”.

Este producto es vendido en tres presentaciones, en solitario por $54.900, junto a un espejo de la línea Coraje por $67.300 o en trío con un encrespador por $75.700.

Además del rímel, Tejeiro ha expuesto un manual de cómo utilizarlo bajo el lema “Que se corra todo menos el rimel”, pidiendo que sus clientes primero se encrespen las pestañas, luego las peinen y finalmente apliquen el producto; sumado a ello, recomienda que antes de desmaquillarse, vuelvan a peinar la zona para separar las partes unidas.