Miguel Bueno rompió el silencio sobre el matoneo que enfrentó: “Uno en el colegio es muy crudo”

El joven artista y exparticipante de reality Miguel Bueno reveló en el pódcast de Camilo Pulgarín, Gordas de Envidia, los duros momentos que vivió al inicio de su carrera musical. Narró cómo sus primeras presentaciones en varios colegios estuvieron marcadas por burlas y críticas, lo que casi lo obliga a renunciar a su música.

El hermano del cantante Pipe Bueno reveló que el inicio de su carrera musical estuvo atropellado por personas que no lo tomaban en serio, lo que lo hizo sufrir de pánico escénico, “cuando comencé me daban muchos nervios, incluso me acuerdo de una que hice en mi colegio, yo sentía mucha presión que incluso se me han olvidado partes de las canciones”.

“Uno de peleaos en el colegio es muy crudo, y ahí pruebas si te gusta y si estás preparado, porque el rechazo es común”, en medio de la entrevista, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que en las primeras presentaciones le tiraban botellas, tapas e incluso comida.

El cantante de Fan de tus ojos aseguró que muchas veces esas críticas y agresiones lo hicieron sentir inseguro, además de recalcar que los niños en los colegios llegan a ser crueles. “Es que en uno de los colegios de Medellín fuimos con unos parceros que estaban firmados como yo, cuando empezamos la presentación nos tiraron yogures, tapas de todo, pero igual hay conciertos en los que si nos fue muy bien, no todo es malo”, añadió.

“Esas situaciones son complicadas, pero siempre a uno le va mejor, en mi primer colegio me fue bien y yo salí con la mentalidad de que después de eso me iba a ir mejor y así uno gana más confianza, pero la verdad es que también puede pasar lo contrario, es una etapa que se tiene que pasar y ayuda a crecer”, explicó Miguel.

Miguel respondió a los críticos que le atribuyen su éxito a Pipe Bueno

Desde el inicio de su carrera, e incluso desde su participación en La Casa de los Famosos Colombia, Miguel ha sido blanco de críticas por algunos internautas que aseguran que todo el éxito se lo debe a su hermano Pipe Bueno, incluso algunos afirman que sin él no hubiera podido llegar a ser relevante en redes.

“Pues mi hermano es mi hermano, va a ser así toda la vida, él tomó el camino y la decisión de dedicarse a la música desde muy temprana edad y pues, gracias a Dios y a toda la gente que lo apoyó, él se volvió exitoso, y es más que obvio que él me influenció a esto, por Pipe es que yo hoy me dedico a esto, además es la persona que siempre me apoya”, respondió.

Miguel confesó que su hermano se ha convertido en esa guía que lo ayuda con algunas decisiones de artista, como escoger bien las canciones que está planeando sacar, y quien lo ayuda en su proceso creativo, “Pipe es la persona que me apoya un montón que siempre está ahí, que está para regañarme, para corregirme, él es el filtro cuando yo le mando música, para decirme qué tema está malo o qué tema está bueno para publicar”.

“Que la gente diga que eso es de mi hermano, pues hasta les doy la razón, porque yo me inspiré en mi hermano para hacer esto, a mí me encantó todo lo que tenía que ver con este mundo de la música, de estar en conciertos y tocar fibras y claro que le voy a agradecer toda la vida a mi hermano y a toda mi familia”, explicó.

El artista añadió que la experiencia que tiene su hermano, siendo uno de los cantantes de música popular reconocido en varios países, le ha ayudado a seguir su ejemplo, además de convertirse en su fuente de consejos, ya que Pipe Bueno tiene una carrera de casi 20 años.