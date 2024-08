Estos son los cinco nuevos clanes políticos de Colombia, según informe de la Fundación Pares

Los clanes políticos de Colombia han destacado por su injerencia en alcaldías, concejos, y hasta en el Congreso de la República - crédito Jesús Aviles/Infobae

La línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) emitió un nuevo informe que revela cuáles son los nuevos clanes políticos que ostentan el poder en diferentes lugares de Colombia. Las agrupaciones cambiaron tras la llegada del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, lo que implicó, para algunos, salir del anonimato y pasar a figurar en las portadas de los medios de comunicación.

De acuerdo con el informe en cuestión, en el país se mueve cinco clanes: Torres, Trujillo, Romero, Castellanos y Córdoba. Algunos de estos están relacionados con escándalos del Gobierno Petro, como la financiación presuntamente irregular de la campaña presidencial del hoy jefe de Estado y la desviación de recursos públicos y redireccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Clan Torres

El empresario Euclides Torres es la figura del clan; actualmente está envuelto en una polémica por supuestos aportes que hizo para un evento del Petrismo - crédito Infobae

La familia Torres en el país concentra un poder político y económico amplio que se logra evidenciar, sobre todo, en Puerto Colombia (Atlántico). El líder de la agrupación es el empresario Euclides Torres, que últimamente ha resonado en los medios de comunicación debido a las revelaciones que hizo Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, ante la Fiscalía General de la Nación.

Según el hijo del primer mandatario, Torres contribuyó al desarrollo del evento de la ‘P’ que tuvo lugar en Barranquilla en septiembre de 2021, antes de que el hoy jefe de Estado iniciara su campaña presidencial oficinalmente. Sin embargo, el empresario negó haber aportado recursos a la campaña presidencial.

Asimismo, según Pares, ha tenido varios contratos en el Atlántico, correspondientes al alumbrado público y al transporte, mientras su familia y poder se han expandido. Pues, Torres es padre de Efraín Antonio Torres Monsalvo, exrepresentante a la Cámara por Bogotá.

Nicolás Petro Burgos confesó que Euclides Torres financió del evento de la "P" en Barranquilla en 2021 y ahora goza de varios contratos con el Gobierno - crédito @nicolaspetroB/X

Por otro lado, su hermano Camilo Guillermo Torres Romero, que fungió como alcalde de Puerto Colombia, se casó con Martha Patricia Villalba Hodwalker, exalcaldesa del mismo municipio. Luego, Camilo Torres Villalba, hijo de los exalcaldes, fue diputado de Atlántico por el Partido Liberal. Además, otro hermano de Euclides Torres, identificado como Dolcey Torres, fue representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Varios integrantes del clan político han sido investigados por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. Martha Villalba, por ejemplo, fue investigada por la Corte Suprema de Justicia, pero renunció a su curul y su proceso pasó a la Fiscalía. Por su parte, Camilo Torres fue condenado en 2012 por el delito de peculado por apropiación.

Clan Trujillo

El senador Carlos Andrés Trujillo, fue señalado de ser el “jefe político” de Olmedo López, exdirector de la Ungrd que confesó haber desviado recursos públicos mientras estuvo en el cargo - crédito Colprensa

El segundo clan que pondera en Colombia es Trujillo, que emergió en Itagüí (Antioquia), está liderado por Carlos Andrés Trujillo González, senador y exconcejal del municipio. A dicho cargo habría llegado gracias, en parte, al apoyo que brindó el excongresista Luis Alfredo Ramos, que fue condenado por parapolítica. También fungió como alcalde de Itagüí, siendo blanco de cuestionamientos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos; y ha sido elegido en dos ocasiones como senador.

Su familia se habría visto beneficiada por el alcance de su poder. Pues, de acuerdo con el informe, su hermana Natalia Trujillo es la actual asesora de la Alcaldía de Itagüí de Diego Torres y también fue asesora del despacho de León Mario Bedoya López, alfil del clan que fue alcalde del municipio. En el Concejo del municipio también han estado varias fichas del clan, como por ejemplo Norberto Gaviria, un político cercano a Carlos Andrés Trujillo, y su hija María Angélica Gaviria, que fue elegida concejal en 2023. Por su parte, Luisa Zapata, hija de Juan Carlos Zapata, cercano a Trujillo, también fue elegida concejal, aunque después perdió su investidura.

El exalcalde también se ha visto envuelto en casos polémicos. El más reciente está relacionado con la Ungrd; su nombre fue mencionado por el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, que lo señaló de ser el “jefe político” de Olmedo López, exdirector de la Ungrd que confesó haber desviado recursos públicos mientras estuvo en el cargo.

Sin embargo, el exfuncionario aseguró que Trujillo no está involucrado en los actos de corrupción: “No soy cuota del senador Trujillo, muy de malas él que por ser paisano terminó en este enredo. No tiene nada que ver, se lo puedo asegurar”, precisó, en conversación con la Unidad Investigativa de El Tiempo.

Clan Romero

El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, se consolida como el líder del clan Romero - crédito Colprensa

En Nariño, la familia Romero ha empezado a consolidarse como un clan político que poco a poco se ha ido fortaleciendo, según informó Pares. “Si bien es cierto que aún representa un grupo político incipiente en contraste con los grandes clanes de la costa colombiana; paulatinamente han consolidado liderazgos relevantes”, detalló.

El actual embargador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, se consolida como el líder de la agrupación. Fue senador de la República y gobernador de Nariño entre 2016 y 2019. Su carrera política ha estado respaldad por varios partidos y, ahora, siendo una ficha importante en Alianza Verde, ha mostrado su apoyo al Gobierno Petro. Ha sido cuestionado e investigado por irregularidades presuntamente cometidas en la comercialización de aguardiente de Nariño

La participación en la política por parte de la familia Romero empezó con el tío del embajador, identificado como Heraldo Romero Sánchez, que ocupó una curul en el Concejo Municipal de Ipiales. Ricardo Romero Sánchez, padre de Camilo Romero, hizo parte del M-19 —guerrilla que también integró Gustavo Petro—, fue concejal y alcalde de Ipiales.

Integrantes del clan han estado relacionados con personas que ahora hace parte del Congreso de la República. Por ejemplo, Pablo Romero Vega, hermano menor de Camilo Romero, es la pareja sentimental de Esmeralda Hernández, exalcaldesa menor de Teusaquillo, localidad de Bogotá, y actual senadora por el Pacto Histórico.

Clan Castellanos

Emma Claudia Rodríguez de Castellanos y Cesar Castellanos son los pastores cristianos que figuran como los líderes del clan Castellanos; sus integrantes han tenido puestos en el Concejo de Bogotá - crédito G12 Pasión por Dios/sitio web

El clan Castellanos tiene dos representantes visibles ante la opinión pública: los pastores cristianos Emma Claudia Rodríguez de Castellanos y Cesar Castellanos, que tuvieron cinco hijos, entre ellos cuatro mujeres que han logrado expandir la iglesia Misión Carismática Internacional (MCI), fundada por sus padres.

Emma Claudia Castellanos fue elegida senadora en 1991, en 2006 y en 2018, y se lanzó a la Presidencia en 1990, mientras que su esposo, que dirige la iglesia, MCI, fue representante a la Cámara en 1998. Juntos, fundaron el Partido Nacional Cristiano (PNC) en 1989, aunque tiempo después perdió su personería política. Por eso, el matrimonio se alió con figuras políticas importantes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exmandatario César Gaviria, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Los Castellanos resaltaron por impulsar la campaña del “No” en el plebiscito de 2016 referente a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. También destacan porque varios de los pastores de su iglesia han terminado ocupando cargos públicos, como por ejemplo Clara Lucía Sandoval, que fue concejala de Bogotá; Orlando Castañeda, que también llegó al Concejo de Bogotá; y Luis Enrique Salas Moisés, que fue representante a la Cámara por Bogotá.

Clan Córdoba

Una de las figuras del clan es el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba, condenado por el Cartel de la Toga - crédito Diego Pineda/Colprensa

El Cordobismo, que nació del excongresista Diego Luis Córdoba, se ha forjado en Chocó por más de 15 años, según el informe de Pares. Su poder se ha extendido y se mantiene hasta el momento, tanto así que el clan logró que una integrante sea la actual gobernadora de Chocó: Nubia Córdoba.

Una de las figuras más importantes de la agrupación es el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba, que el 20 de agosto de 2024 fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades identificadas en un contrato celebrado cuando fue alcalde del Medio Baudó, en Chocó. Además, en 2023, la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó y destituyó por su injerencia en el Cartel de la Toga, hechos por los cuales también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2024.

Otra de las figuras del clan es Johanny Carlos Alberto Palacios, conocido como “Domingo”, que funge como representante a la Cámara por el Chocó. Actualmente, acumula más de 20 investigaciones en la Procuraduría General de la Nación, lo que lo convierte en el congresista más investigado de Colombia, según el informe.

La agrupación ha logrado una expansión importante en el departamento, tanto así, que ha tenido a varios miembros ocupando cargos públicos de manera simultánea. “Durante el periodo 2019- 2023, el Clan Cordobismo contaba con 17 alcaldías y para 2024-2027 el caudal político se redujo a 10 alcaldías”, detalló Pares.