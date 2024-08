Adriana Lucía, quien apoyó el estallido social en Colombia, se refirió al fraude electoral en Venezuela: “El pueblo ha hablado con firmeza”

Adriana Lucía presenta su nuevo sencillo "Te lo digo en cumbia", su primer lanzamiento tras firmar con Sony Music - crédito cortesía Sony Music Colombia

La cantante colombiana Adriana Lucía, conocida, además de su música, por su activismo en la época del estallido social, se pronunció sobre la crisis social que se vive en Venezuela desde que Nicolás Maduro volvió a ganar las elecciones con la aquiescencia del Concejo Nacional Electoral de ese país.

Dijo que no solo la voluntad popular debe ser respetada, sino el derecho a protestar de los ciudadanos inconformes.

“La protesta es un derecho ciudadano, en Colombia y en Venezuela. No se puede defender lo indefendible. No suelo hablar de otros países pero lo hago porque amo a Venezuela y la siento cercana. Creo que el pueblo ha hablado con firmeza. Venezuela merece ser respetada y escuchada”, escribió en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Adriana Lucía se pone del lado de los opositores venezolanos - crédito @AdrianaLucia

Adriana Lucía hace llamado de atención a Gobierno Petro para atender población en el Chocó

Notablemente afectada por el paro armado que impuso el ELN en el Chocó, la población del municipio de Istmina, representada por su alcalde, Jaison Mosquera, ha señalado que el Gobierno no ha hecho mayor cosa para contrarrestar la violencia en esa región.

En conversación con Semana, publicada el fin de semana que acaba de pesar, el mandatario local aseguró que a la fecha no han recibido ningún respaldo por parte del Gobierno, pese a su reiterados llamados.

“La verdad estamos muy tristes, muy angustiados, esta es la fecha en que no he recibido respaldo del Gobierno nacional. El ELN dio una tregua desde este 16 de agosto hasta el 21 para que los organismos de socorro hicieran acompañamiento y llegaran al territorio para llevar medicamentos y alimentos. Nos estamos preparando para eso con los pocos recursos que tengo, ya estoy coordinando a ver cómo envió las brigadas de los equipos médicos y alimentos para las comunidades”, indicó Mosquera.

Alcalde de Istmina, Jason Mosquera - crédito Jaison Mosquera Sánchez-Alcalde/Facebook

El alcalde de Istmina afirmó que la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, brindará ayuda al municipio, algo que ya realizó. Por tal motivo, Mosquera pidió nuevamente la presencia activa del Gobierno nacional “para mitigar este desastre”.

“Le he pedido a la Dian que nos done esa ropa que ellos incautan y tampoco hemos recibido respuesta. En realidad, sí continúo solo, ese es mi desespero, esta es una situación muy profunda, muy dura, yo no sé qué hacer en estos casos”, indicó Mosquera.

ELN tuvo confinada a la población del Chocó con paro armado - crédito Christian Escobar/EFE

Y agregó: “Ya se me salió de las manos, no puedo atender esta situación con los recursos que percibo de las transferencias, no alcanzo, no tengo recursos para atender a las víctimas generadas por los diferentes paros que van hasta la fecha en Istmina. Como no hemos recibido respuesta de nada, nos toca a nosotros atender cada paro y van seis en ocho meses”.

Ante eso, la cantante Adriana Lucía hizo un llamado al gobierno del presidente Petro para que priorice las súplicas de la población del municipio chocoano, que el pasado 19 de agosto salió del confinamiento que, por las armas, impuso el grupo terrorista ELN que hoy dice que está dispuesto a levantarse de la lista de negociación si el Gobierno no los saca de la lista de los Gaos, en la que se identifican grupos organizados y alzados en armas.

Adriana Lucía y su llamado de atención al Gobierno de Petro - @AdrianaLucia/X

“Muy triste y desolador lo que está pasando en una región que ha creído y apostado por la Paz. Presidente Gustavo Petro, escuche y acompañe a la población de Istmina. No pueden estar condenados a vivir así. Votamos por usted porque creemos que La Paz es el camino”, señaló.

Las críticas de los internautas no se hicieron esperar en la caja de comentarios, teniendo en cuenta que Adriana Lucía fue una de las artistas que más apoyó la campaña del presidente Petro, estando presente, además, en varias movilizaciones en contra del gobierno de Iván Duque.