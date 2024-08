Estos son los mejores memes de la pelea entre Cony y Franko en ‘Master Chef Celebrity’

Cony Camelo tuvo una dura discusión con Franko en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

En el episodio del 18 de agosto de MasterChef Celebrity se presentó un desafío de caja misteriosa. La suerte y la tranquilidad no estuvieron del lado de la actriz Cony Camelo, quien al levantar su caja encontró un delantal negro que deberá usar durante el ciclo. Además, el reto para todos los concursantes consistió en hacer preparaciones dulces de manera individual para luego, en una segunda etapa, unirse en parejas y fusionar sus creaciones.

Durante el reto individual, a la actriz se le vio bastante afectada por tener el delantal negro desde el primer día de la nueva etapa; sin embargo, todo empeoró según ella cuando se enteró de que su pareja debía ser el comediante Franko, con quien ha tenido varios roces en la cocina según ella por el bajo desempeño de él. Incluso durante el reto individual, el humorista no logró hacer las preparaciones, por lo que debieron comenzar desde cero.

Fue en ese momento cuando empezaron los roces entre Cony y Franko, pues cuando él intentaba acercarse a ella para ponerse de acuerdo en la preparación, ella le decía que no le hablara. “Dame una masa de galletas, por fa, me tocó con Franko”, dijo ella entre lágrimas mientras le pedía una receta a Vicky Berrio, lo que despertó el odio entre los televidentes, quienes la tildaron de grosera en redes sociales.

“Olvídate de esa mierda, vamos a hacer esta, pero cállate, no me hables”, respondió Cony mientras el humorista intentó acercarse para ayudar en la preparación de la galleta. “Yo me quiero quitar el delantal negro, pero claramente me lo voy a quitar menos si me toca con él”, añadió ella, lo que provocó una ola de memes en redes sociales.

Las reacciones de los televidentes

Las primeras reacciones llegaron a las redes sociales cuando Cony tuvo que vestir el delantal negro, pues algunos usuarios aseguran que se trata de un karma por ser grosera con algunos de sus compañeros. “Yo viendo que el Karma se la está cobrando a en el capítulo, primero delantal negro sin cocinar y después le toca de pareja Franko JAJAJA”, escribió un usuario.

“Ya cállate babosa, me hartas, odio con mi corazón a Cony, qué detestable persona”, “lo curioso es que ninguna amiga de Cony quiso hacer pareja con ella”, “Lo de Cony ya es cosa seria, amiga cambia la mentalidad y trabaja con el que te toque, así es el juego, a ti tampoco nadie te escogió por algo”, “me di cuenta que por lo menos a Franko lo escogieron, con Cony nadie quiso hacerse”, “ojalá Franko le dañe todo”, “cuando el karma hace de las suyas y termina sacando lo peor, el ego, la arrogancia y la soberbia le dieron una buena cachetada a Cony. Me sorprendió la paciencia de él, no fue grosero”, fueron algunos de los comentarios y reacciones.

El desespero de la actriz era notable, lo que la descompensó casi por todo el reto; incluso recibiendo un duro llamado de atención por parte de la chef mexicana Adria Marina, pues la experta en cocina se acercó a la estación para ayudarlos y mientras evaluaba el avance, notando que una preparación hecha por Franko funcionaba para solucionar con un buen plato, pero Cony no le prestaba atención, ante eso la chef tuvo que alzar la voz: “Cony, te estoy hablando, tienes que aprender a escuchar”, dijo la jurado.

Al final, la pareja de famosos intentó solucionar horneando una galleta, pero al cocinarse quedó dura como una piedra, al punto que los chefs bromearon diciendo que necesitaban un martillo para poder comérsela.

Después de intentar hacer la preparación, los ánimos se fueron golpeando; sin embargo, el humorista mantuvo la calma durante la preparación junto a Cony, situación que también notaron los internautas y destacaron su paciencia y respeto, pero al llegar al atril pudo desahogarse con los jurados comentando lo que había pasado en la estación de cocina.

“Es la segunda vez que tengo la fortuna de trabajar con Cony, pero hoy fue muy difícil porque yo no logré mis dos primeras preparaciones y no quería dañarle la preparación de ella, pero ella está tan concentrada que ella no escucha palabra, también fui víctima de menosprecio”, dijo él ante los chefs.