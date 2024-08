Mujer señalada de asesinar a su hijo de un año en Cartagena fue enviada a la cárcel

La madre del menor habría usado una almohada para asfixiar al bebé - crédito iStock

El pasado 14 de agosto en el sector de Membrillal, Cartagena, una mujer de 19 años de edad, identificada como Yuranis Patricia Martínez Jiménez, habría asesinado a su hijo de apenas un año y seis meses, en hechos que causaron conmoción en la comunidad.

La subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, la coronel Sandra López Duque, confirmó que la presunta responsable fue capturada por las autoridades y se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“En la escena se encuentra el cuerpo sin vida del menor, se dio inicio a la inspección del cuerpo y será Medicina Legal quien dirá el dictamen de las causas de la muerte. Preliminarmente, se presume, se trata de un caso de asfixia mecánica”, afirmó la uniformada.

De acuerdo con las primeras informaciones, al parecer, se habría generado una discusión entre la mujer y el padre del bebé horas antes de los hechos. “La persona tuvo una discusión la noche anterior con la progenitora del menor y al día siguiente se encuentra con los hechos en su lugar de residencia”, agregó la subcomandante.

Luego de una petición interpuesta por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de la mujer de 19 años por el delito de homicidio agravado.

“La decisión judicial se refiere a hechos ocurridos el pasado 14 de agosto en una vivienda del sector de Membrillal donde la procesada, al parecer, asfixió con una almohada a su hijo de 14 meses de nacido. Posterior a ello se habría lesionado en su muñeca izquierda con arma cortopunzante”, indicó la Fiscalía.

La investigación de la entidad apunta a que la mujer también habría intentado atentar en contra de su integridad, razón por la cual fue trasladada a un centro asistencial. “Según se logró determinar, el padre del menor llegó a la residencia de su expareja a dejar un dinero para su hijo y se percató de la situación, por lo que llamó a las autoridades. La mujer fue atendida en un centro asistencial y se recupera de las heridas que se causó en el brazo”, agregó el funcionario encargado del caso.

“Capturada por homicidio Yuranis Patricia Martínez Jiménez, de 19 años, quien se causa una lesión en el brazo izquierdo a la altura de la muñeca, con arma cortopunzante, después de causar la muerte de su hijo menor de edad”, señalaron las autoridades por medio del informe oficial. Por otro lado, en las audiencias la joven negó su responsabilidad en los cargos que se le acusan.

“Realmente no sabemos qué pasó por su mente. Ella es una muchacha de bien, incluso iba a empezar a estudiar este mes porque quería avanzar y seguir adelante. Es una muchacha de su casa, pasaba tiempo en su apartamento y en la casa de su mamá”, informó una vecina de la mujer a Vanguardia.

“Él venía todos los días a ver a su hijo y a traerle el diario a ella. El padre del niño trabajaba en algunas empresas, y cuando no tenía empleo, trabajaba en su moto como mototaxista. Él vino, me dijo ‘buenos días’ y subió. Yo entré a mi casa (primer piso) y, como a los cinco minutos, mientras estaba sacando la lavadora, el joven me dijo alterado: ‘suba vecina, que el niño está muerto’. Cuando subí con él, llegué al cuarto y vi al niño tendido en la cama, bastante rígido y acostado bocarriba. Salí a buscar entonces a la mamá de ella, que vive aquí mismo en Membrillal y trabaja en un restaurante, mientras el papá se quedó con el niño abrazado. Ella estaba en el baño”, agregó la mujer.