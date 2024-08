Esta es la banda que viajó de Bogotá a Medellín para torturar y abusar mujeres

Las autoridades arrestaron a los responsables de ataques violentos en barrios de la ciudad. Entre diciembre y abril, las víctimas experimentaron aterradores episodios de tortura por parte de los delincuentes - crédito ONU Mujeres México / Facebook

En Medellín, las autoridades lograron capturar a los presuntos responsables de una serie de secuestros y torturas que afectaron a ocho mujeres en distintos barrios de la ciudad entre diciembre de 2023 y abril del presente año.

Los acusados, Miguel Ángel Botero Mosquera, María Paula Sierra Alba, William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo, enfrentan cargos que incluyen secuestro extorsivo, tortura, concierto para delinquir y hurto, según informó Semana.

Las víctimas relataron a la Fiscalía cómo fueron secuestradas, desnudadas, amarradas y sometidas a salvajes torturas por el grupo criminal, que las citaba en hoteles y apartamentos para luego amenazarlas con cuchillos y otros objetos. Semana compartió relatos desgarradores de las sobrevivientes, que describieron como los perpetradores les pedían contraseñas de sus celulares bajo amenaza de apuñalarlas y quemarlas.

Uno de los casos más estremecedores fue el de una mujer que fue intimidada con un cuchillo en sus partes íntimas y rostro, mientras los agresores le decían que la matarían si no obedecía.

Las mujeres fueron amenazadas y maltratadas con herramientas afiladas en hoteles y apartamentos - crédito Canva

Otros testimonios hablan de quemaduras en la espalda y ojos con planchas de cabello, así como de cortes en el cuerpo. “Me tiraron boca abajo y me quemaron la espalda”, relató una de las víctimas.

Según una de las denuncias, los agresores llegaron a identificarse falsamente como policías en busca de un presunto delincuente, para después robar a sus víctimas. Uno de los testimonios más reveladores implicó directamente a Miguel Ángel Botero Mosquera y María Paula Sierra Alba en actos de extrema violencia por su odio manifiesto hacia las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+.

La investigación de la Fiscalía se basó en un exhaustivo seguimiento con interceptación de comunicaciones y la recepción de múltiples denuncias que apuntaron consistentemente hacia este grupo de delincuentes. Los acusados no mostraban sus rostros en los videos de seguridad para alquilar las propiedades donde cometían los crímenes, y aumentaban el volumen de los televisores para ocultar los gritos de las víctimas.

“El líder decía que me dañaran el rostro que me cortaran el cabello le decía a la chica que me cortara con el cuchillo insinuaba o daba a entender que estaba de afuera no se diera cuenta le subió volumen al televisor para que no escuchara para que no escucharan afuera esta persona fue la que me ató dañó las sábanas de la almohada y unión varios pedazos de tela me puso boca abajo en la cama después me amarró las manos y los pies me colocó boca abajo me metí un pedazo de tela en la boca”, citó el medio mencionado, que recibió el testimonio de esta víctima.

La Fiscalía usó interceptaciones y seguimientos exhaustivos para desmantelar a la banda. Los acusados intentaban evadir su identidad mientras cometían los crímenes en diversas localidades - crédito Freepik

Además, Semana señaló que algunos de los sospechosos tenían antecedentes por homicidio y delitos relacionados en Bogotá. En la capital colombiana, esta misma organización criminal operó bajo el radar antes de trasladarse a Medellín, donde continuaron con su macabra dinámica.

Alejandro Carranza, abogado de las víctimas, criticó fuertemente a la Fiscalía por no haber actuado con eficacia tras las denuncias en Bogotá, lo que permitió que los criminales continuaran sus actividades en otra ciudad.

“El fiscal Barbosa nos dejó un legado que entre las paredes del búnker solo había oídos sordos para las personas más humildes, que le iba a importar a él unas mujeres de una vida entregada a la noche por necesidad… Por qué no invirtieron recursos en parar esta organización, que luego de huir, cuando señalamos y pedimos la extinción de dominio de esa casa de tortura. Por qué no paró a esos hombres que rápidamente llegaron a Medellín a seguir haciendo daño. Esto es sin duda responsabilidad de esa Fiscalía de Barbosa, sostuvo Carranza, en diálogos con Semana.

En las audiencias de imputación de cargos, las víctimas no dudaron en identificar a sus agresores, y las pruebas en contra del grupo eran contundentes: videos, declaraciones, audios y chats detallaban minuciosamente cómo planearon y ejecutaron los ataques.

Finalmente, los fiscales acusaron formalmente a los cuatro detenidos y lograron su traslado a la cárcel, donde esperarán juicio por sus crímenes atroces que dejaron una huella indeleble en las víctimas y sus familias.

El testimonio de ocho mujeres reveló la crueldad de un grupo criminal que operaba en barrios de la ciudad. La Fiscalía detalla la investigación - Crédito Carlos Ortega / EFE