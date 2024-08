Arturo Calle reveló su compromiso con el país: “Tan grande de que vistan muy bien”

El empresario habló con Infobae Colombia de su colaboración con Davivienda, en la iniciativa Rojo tú - crédito Colprensa

Arturo Calle, una reconocida marca colombiana que se especializa en la producción y comercialización de ropa y accesorios, fue fundada en 1965 por el empresario paisa Arturo Calle, la empresa ha crecido hasta convertirse en una de las más importantes del sector textil en el país y ha expandido su presencia en otros países latinoamericanos como Panamá, Costa Rica, Guatemala y Perú.

En este 2024, la marca se unió con el banco Davivienda en la iniciativa Rojo tú, la cual es un proyecto que cada año, que involucra a 18.000 trabajadores, mediante su imagen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Arturo Calle colaboró en la colección 2025 de Rojo tú - crédito cortesía

“Para el departamento de diseño fue una gran satisfacción poder sacar una colección que esté a la altura de lo que es la Davivienda y fuera de eso, el compromiso tan grande de que vistan muy bien, les admiren el vestuario y nuestra utilidad está en esa gran imagen de la marca, o sea, dinero muy poco imagen mucha y gran satisfacción y un compromiso muy grande para la compañía, tiene que quedar muy bien con esta gran empresa”, expresó el creador y fundador de la marca Arturo Calle para Infobae Colombia.

Asimismo, este medio le preguntó al empresario cuáles son las cualidades que hacen destacar a su marca: “La cualidades mías, son las mimas que tiene la mayoría de los empresarios y los colombianos que hacen país. Yo, Arturo Calle soy igual que todos lo empresarios, porque los hay y muy buenos, soy un colombiano más con un compromiso porque uno llega al mundo es servir”, añadió Calle.

La unión del banco y el empresario se presentó el 15 de agosto, en un evento, desarrollado en el Teatro Faenza, que mostró la colección 2025 de Rojo tú. En el evento se resaltó el diseño y producción de prendas que promueven la diversidad y la esencia, mostrando así “La Belleza en la Diferencia y la Riqueza en la Esencia”.

Rojo tú nace como una iniciativa para 18,000 empleados de Davivienda - crédito cortesía

“La idea nació en innovar los uniformes de Davivienda (...) porque eran uniformes donde todos nos veíamos igual, entonces dijimos realmente no somos iguales, somos una comunidad que se identifica con las mismas cosas, pero no somos iguales. Empezamos a pensar cómo podíamos tener esa identidad, sin desconocer que somos diferentes y valiosos, ahí sale la idea de hacer colecciones que tienen un estilo, pero que le permite a cada persona entrar a una página web y escoger las prendas que le gustarían la diferencia es aquí no las pagan”, explicó Martha Luz Echeverri, vicepresidente de talento humano y administrativo de Davivienda para este medio.

Desde sus los inicios de esta iniciativa, el banco ha trabajado junto a destacados diseñadores colombianos como Lina Cantillo, Fiorella Perini, Beatríz Camacho y Hernán Zajar, para ofrecer a sus empleados colecciones de moda que no solo destacan el diseño, sino que también apoyan a una extensa red de emprendedores, artesanos, confeccionistas, joyeros y operarios.

“Muy contento porque está es la cuarta temporada, es la colección 2025 y siempre apoyando este estilo de vida Rojo tú, que es moda, es tendencia y es que siempre en todas las colecciones vengan con ese flow de modernidad, de comodidad y de siempre apoyar a las comunidades como seguimos apoyando la comunidad wayú de La Guajira. Es seguir continuando este estilo de vida que es Rojo tú”, mencionó el destacado diseñador Hernán Zajar en diálogo con este medio.

Los diseñadores Lina Cantillo, Fiorella Perini, Beatríz Camacho y Hernán Zajar han trabajado con Rojo tú - crédito cortesía

La sostenibilidad es un pilar fundamental del programa creado por el banco porque fomenta la Moda Circular, un concepto que busca extender la vida útil de las prendas mediante su reutilización y donación a fundaciones, una función que reduce el impacto ambiental.

A lo largo de estos años, el programa ha implementado medidas para cuidar la salud física, mental y emocional de quienes forman parte de la organización. Esta preocupación se refleja en la tienda virtual, donde los empleados pueden elegir prendas que resalten su personalidad y esencia, fomentando así un estilo de vida consciente y saludable para ellos y sus familias.