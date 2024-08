Así fue el detrás de cámaras del último reto de campo en ‘Masterchef Celebrity’: esto es lo más difícil

Así mostró Claudia Bahamón el detrás de cámara del reto de campo - crédito Canal RCN

A través de un video publicado en el perfil de Instagram de Masterchef Celebrity Colombia, Claudia Bahamón reveló algunos detalles sobre lo que tienen que vivir los participantes, jurados, presentadora y equipo de trabajo cuando salen de la cocina en el Canal RCN para hacer retos de campo.

De acuerdo con la publicación, la conductora del programa aprovechó que para el capítulo 52 los concursantes tuvieron que enfrentarse en la planta de propducción de la marca Bimbo, ubicada en Tenjo, para contar qué es lo más difícil de grabar y competir fuera del set.

Así mismo, se conoció cuál es la intención del libretista detrás de los guiones y las acciones que se ejecutan en la cocina, pues aseguró que no es cierto que les dice qué decir a los concursantes.

En medio de las imágenes presentadas en el clip, Claudia Bahamón reveló que el clima es el elemento más complicado de manejar a la hora de salir a grabar retos de campo, ya que hay que organizar el espacio de tal forma que no afecte la grabación, pero también es un factor importante para las celebridades, ya que sus preparaciones se pueden ver afectadas.

La también modelo y empresaria hizo referencia a esta situación, utilizando como ejemplo lo vivido en el episodio que salió al aire el 15 de agosto.

“Lo difícil de este reto de campo es el frío que está haciendo, no es normal, y además, como que llovizna, como que va y viene la lluvia y ellos (los concursantes) están fritando. Entonces ellos tienen que tener el cuidado de no quemarse, de que no les caiga agua en la fritura, de que el pan no se les moje porque si se les moja, se les daña (estaban haciendo preparaciones con ese producto, pues estaban en Bimbo)”, indicó Claudia, mientras se podía ver el antes, durante y después de las grabaciones.