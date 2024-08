Director de la Ungrd confirmó que irá a prisión, lamentó que lo hará “antes que Olmedo”: este es el motivo

Carrillo lamentó la situación que tendrá que afrontar - crédito Ungrd

La revelación del entramado de corrupción que había al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha sido uno de los escándalos más grandes del Gobierno Petro, lo que provocó que el mandatario nombrará como director de la unidad a Carlos Carrillo, uno de sus hombres de confianza al interior del Pacto Histórico.

Sin embargo, la llegada de Carrillo a este cargo también ha provocado polémicas, principalmente porque el director ha manifestado públicamente su opinión sobre los avances en los procesos en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd.

Por ello que fue sorpresivo que el 14 de agosto Carrillo informará durante un evento en Nariño que tendrá que pagar cinco días de prisión debido al desacato de un fallo de tutela en Sucre, en una acción judicial que se registró en 2022. Ante esta situación, Carrillo indicó que le parece un aspecto “ingrato” de ser un funcionario, pero confirmó que se someterá a lo que ordena la justicia.

“El ejercicio de la función pública es muy ingrato; uno tiene que lidiar con muchas dificultades. Un tribunal en Sucre ha determinado que debo pagar cinco días de cárcel por una tutela del año 2022. Pero así es la función pública, donde se enfrenta a situaciones difíciles”.

Carlos Carrillo manifestó que se encuentra indignado por tener que cumplir con la sentencia - crédito Colprensa

De la misma forma, Carrillo indicó de manera irónica que terminará pagando una condena “antes que Olmedo”, exdirector de la Ungrd que es la pieza clave en el entramado de corrupción que no ha sido revelado por completo.

“Estoy cerca de ir a la cárcel antes que Olmedo. Este trabajo tiene un lado muy amargo y oscuro, pero también ofrece satisfacciones, como la de hoy. Me complace haber venido aquí antes de que, espero, los agentes no me arresten en el día de hoy”, declaró Carlos Carrillo al respecto.

Sumado a ello, el director de la Ungrd recordó que fue un tribunal de Majagual el que falló en su contra antes de que fuera director de la unidad, por lo que especuló con presuntos “intereses” en su contra y la posibilidad de que existan motivaciones con fines políticos.

“No sé cuáles son los intereses que puedan existir en Sucre, ni quiénes son los poderosos que buscan mover estas cosas, pero ha habido ataques políticos desde esa región, desde la costa”, fueron las palabras de Carrillo durante el evento.

Carrillo estuvo en la entrega de un centro de gestión del riesgo en Nariño - crédito Ungrd

Cabe mencionar que, Carrillo estaba en Nariño para entregar un Centro de Gestión Integral del Riesgo de Desastres que será un complejo para fortalecer y tener respuesta inmediata ante las consecuencias de desastres naturales en la región, principalmente en las zonas aledañas al volcán Galeras.

Sobre este aspecto, el director de la Ungrd felicitó a equipo de trabajo por no permitir que ese lugar terminara siendo un “elefante blanco”, ya que su construcción estuvo varios meses detenida y recordó que la inversión final fue de 36.000 millones de pesos.

“Este centro no solo es un espacio físico, sino una herramienta vital para la protección de los habitantes de Nariño y para mitigar el impacto de desastres naturales”, destacó Carrillo sobre la entrega en la que aprovechó para reunirse con líderes sociales de la zona para discutir sobre problemáticas que existen allí.

Como conclusión tras el evento, Carrillo aseguró que no será el único esfuerzo que tendrá la unidad en la región y manifestó que no podían “bajar la guardia” en estos momentos, ya que su “compromiso es seguir trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las comunidades vulnerables en Colombia”.